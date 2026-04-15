Napoli-Lazio, il Maradona si riempie ancora: numeri incredibili!

Napoli-Lazio registra il secondo sold-out consecutivo al Maradona dopo il Milan. I biglietti su Ticketone sono esauriti e gli azzurri confermano il pienone anche per il match contro i biancocelesti.
Napoli-Lazio, tutto esaurito: tifosi presenti
La vendita dei biglietti per Napoli-Lazio segue lo stesso copione della sfida contro il Milan. Non rimangono posti disponibili sulla piattaforma Ticketone, dove era stata aperta la prevendita a partire dalle 12:00 di mercoledì 1 aprile 2026. Gli azzurri mantengono l’afflusso massimo al Maradona, trascinati dall’entusiasmo che caratterizza questa fase della stagione.
Stadio Maradona, l’effetto trascinamento dei tifosi
Il secondo sold-out consecutivo testimonia l’adesione della tifoseria partenopea alle sfide casalinghe di rilievo. Lo stadio continua a riempirsi per i big match, con una pressione sui canali di vendita che esaurisce i tagliandi in tempi ristretti. Questo fenomeno non è marginale per le dinamiche di una squadra che gioca davanti al proprio pubblico in condizioni di pienone.
L’unico settore rimasto momentaneamente chiuso è quello ospiti, in attesa delle decisioni delle autorità competenti sulla gestione dei tifosi laziali. Una precauzione che non incide sulla vendita complessiva, già azzerata prima che si concludessero tutte le fasi di prevendita.
Napoli-Lazio avrà quindi il Maradona al massimo della capienza. Gli azzurri giocheranno davanti a un pubblico carico, esattamente come accaduto contro il Milan. La continuità nel sold-out rappresenta un dato concreto sulla qualità dell’affluenza che caratterizza le gare casalinghe di questa stagione, nonostante uno sogno Scudetto ormai lontano 9 lunghezze, ma con i tifosi azzurri sempre al fianco della squadra.