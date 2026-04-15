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Addio Lukaku? Spuntano due ipotesi, il piano del Napoli è chiaro

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Addio Lukaku? Spuntano due ipotesi, il piano del Napoli è chiaro
Lukaku in allenamento con il Napoli
Romelu Lukaku in maglia Napoli in questa stagione

Al termine della stagione, le strade di Romelu Lukaku e il Napoli si sarebbero dovute separare e dopo l’ultimo episodio i dubbi ormai sono vicini allo zero. L’attaccante belga non è ancora rientrato a Napoli, e la sensazione è che la sua stagione sia finita prima del tempo: futuro lontano dall’Europa per Big Rom.

Mercato Napoli, Lukaku prepara le valigie: la destinazione

Il futuro di Romelu Lukaku è, ormai, segnato. L’avvenimento dello scorso mese ha messo ben in chiaro quello che sarà il suo futuro prossimo già a partire dalla prossima estate quando si apriranno le porte del calciomercato estivo. L’attaccante belga è pronto a lasciare Napoli e in generale l’Europa.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo sa bene di non poter pretendere grandi cifre per il belga, ma in ogni modo si libererebbe di un ingaggio molto pesante per le casse azzurre. Big Rom è pronto a lasciare a fine stagione, e il Napoli non opporrà resistenza.

Romelu Lukaku in campo con maglia Napoli
Lukaku verso l’addio a fine stagione

Le destinazioni più concrete, prosegue il noto quotidiano, rimangono l’MLS che può rappresentare una grande opportunità e, ovviamente, il suo Belgio. In particolare, Lukaku ha espresso il desiderio di chiudere la carriera nel suo Anderlecht: vedremo se ci saranno le giuste condizioni.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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