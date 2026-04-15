La Champions regala gioie agli ex Napoli: è successo per il settimo anno di fila

Con il passaggio del turno del Paris Saint-Germain ai danni del Liverpool, il club parigino ha ottenuto l’ufficiale qualificazione alla semifinale di Champions League e, in attesa dei match di domani, si concederà una serata di festeggiamenti. Grande gioia per Khvicha Kvaratskhelia, protagonista di un ottimo match d’andata, e dell’infortunato Fabian Ruiz, due ex Napoli che stanno facendo faville in Europa. Con la semifinale raggiunta stasera, si tratta della settima occasione consecutiva in cui almeno un ex azzurro è in semifinale di UCL.

Gli ex Napoli fan faville: da 7 anni almeno uno in semifinale UCL

La qualificazione in semifinale di Champions League del PSG di Khvicha Kvaratskhelia e di Fabian Ruiz ottenuta questa sera contro il Liverpool rende un po’ felici anche i tifosi partenopei, che hanno visto i due ragazzi crescere e diventare campioni con la maglia azzurra. Per i due si tratta della seconda semifinale consecutiva insieme nella massima competizione europea, che ha prolungato una statistica piuttosto curiosa. Infatti, dal 2018/19, ossia 7 stagioni fa, in semifinale di Champions è presente almeno un calciatore che ha precedentemente militato nella rosa del Napoli.

Chi sono stati i semifinalisti di Champions del passato?

Come specificato poc’anzi, Kvara e Fabian stanno ottenendo grandi risultati nelle ultime 2 stagioni di Champions League con il PSG. Andando indietro nel tempo, lo stesso spagnolo ha raggiunto il traguardo anche nel 2023/24. E, se volessimo fare ancora salti indietro, la lista conta almeno un atleta che ha militato nel Napoli: Bakayoko col Milan nel 2023, Reina e Albiol nel Villarreal del 2022, Jorginho nel Chelsea del 2021 e Cavani nel PSG del 2020. La streak termina nella stagione ’18/’19, dove gli unici giocatori legati al Napoli erano Lang e Neres dell’Ajax. Ma, ovviamente, all’epoca non erano ex.