Un tocco di Napoli all’Assemblea della Serie A: l’eccellenza gastronomica partenopea di Terrazza Calabritto

Anche l’eccellenza gastronomica di Napoli è stata protagonista ieri, a Milano, per l’Assemblea straordinaria della Lega Serie A. In questa riunione, è stato sancito l’appoggio alla candidatura di Giovanni Malagò come nuova guida dell’associazione. Presenti tutti i presidenti dei club, tranne Aurelio De Laurentiis, impegnato a Los Angeles per motivi di lavoro.

Quanta Napoli all’Assemblea di Serie A: lavoro eccellente per Terrazza Calabritto

La città di Napoli ha portato i suoi sapori e la sua tradizione con Terrazza Calabritto, a cui è stata affidata la gestione del catering del Business Lunch dell’evento. Il lavoro e le pietanze offerte ai presenti sono stati apprezzati. Lavoro eccellente coordinato da Valeria Balletta, responsabile dei catering della struttura che viene guidata da Enzo Politelli.

La scelta è stata apprezzata da tutti, a partire dall’Amministratore Delegato della Lega Serie A: Luigi De Servio. Quest’ultimo ha espresso enorme soddisfazione per il grande lavoro del team di Terrazza Calabritto. L’intero menù è stato accompagnato da una selezione molto accurata di vini del territorio campano firmata Feudi di San Gregorio: i piatti, dunque, sono stati impreziositi con le etichette Greco di Tufo DOCG “Cutizzi”, Aglianico DOC “Dal Re” e il Metodo Classico “Dubl”.