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Napoli, rientra il blocco italiano: buone notizie per Conte

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Napoli, rientra il blocco italiano: buone notizie per Conte
Due recuperi per il Napoli
Due giocatori azzurri verso il rientro

L’infermeria del Napoli sembra ormai essere indirizzata al vuoto totale: fortunatamente per mister Conte, la rosa intera potrebbe praticamente essere a disposizione dell’allenatore per queste ultimissime gare stagionali. In particolare, gli azzurri potrebbero prestissimo contare sulla ritrovata presenza di Giovanni Di Lorenzo e di Antonio Vergara. C’è una gara nel mirino, ossia quella con la Cremonese.

Di Lorenzo e Vergara puntano la Cremonese: il Napoli spera

L’infermeria del Napoli conta 5 giocatori attualmente indisponibili. Uno di questi è Romelu Lukaku, il cui rientro potrebbe comunque non significare la disponibilità a pieno regime: palla alla società per decisioni definitive. A Big Rom si sommano altri quattro giocatori: il lungodegente David Neres, il quale si rivedrà presumbilmente nel 2026/27; Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. La condizione migliore, ricostruisce La Repubblica, è quella dei due italiani, che potrebbero tornare a disposizione in Napoli-Cremonese del 24 aprile prossimo (tra 10 giorni). In caso di mancato rientro, saranno quasi certamente arruolabili nel big match contro il Como.

Vergara e Di Lorenzo puntano il rientro
Vergara, assieme a Di Lorenzo, può tornare con la Cremonese

Come cambia il Napoli con i rientri

I ritorni di Vergara e Di Lorenzo permetterebbero a mister Conte di sperimentare o, soprattutto, di avere maggior possibilità di scelta per il 3-4-2-1 del suo Napoli. Presumibilmente, il capitano tornerebbe a fare da braccetto di destra, colmando le lacune difensive degli impreparati Juan Jesus, reduce da un brutto errore a Parma e Beukema. Situazione diversa, invece, per Antonio Vergara: la giovane stellina partenopea tornerà con tantissima concorrenza sulla trequarti tra McTominay e De Bruyne (in una collaborazione che, però, non sta funzionando) e del brillantissimo Alisson Santos.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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