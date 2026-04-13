Napoli, le scuse di Juan Jesus dopo Parma: parole da brividi

Juan Jesus riconosce le difficoltà affrontate nella sfida pareggiata 1-1 tra Napoli e Parma al Tardini: l’errore del difensore brasiliano ha permesso a Strefezza di segnare dopo soli 60 secondi.

Il centrale azzurro non ha cercato scusanti dopo la prestazione sottotono. Su Instagram ha pubblicato un messaggio diretto: “Il calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità”. Una presa di posizione netta che contrasta con il nervosismo mostrato in campo, dove ha litigato più volte con i compagni.

Juan Jesus e la stagione complessiva: il contesto della caduta

L’errore al Tardini rappresenta un’eccezione in una stagione che il difensore ritiene tra le migliori della sua carriera. Nel messaggio social ha aggiunto: “So anche che questa stagione, nel complesso, è tra le migliori della mia carriera. Proprio per questo pretendo ancora di più da me stesso”. La dichiarazione rivela consapevolezza del proprio valore e della caduta improvvisa.

Juan Jesus ha affrontato il tema dell’errore con una prospettiva costruttiva. “Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti”, ha scritto ancora il brasiliano. Questa affermazione marca una linea netta tra il momento critico e la ricerca della crescita, senza deflettere responsabilità verso fattori esterni.

Il nervosismo e i segnali in Parma-Napoli

Il nervosismo mostrato in campo va oltre lo scivolone tattico. Juan Jesus ha litigato con diversi compagni di squadra durante la gara, un atteggiamento che segnala tensione interna nel gruppo. Non è un dettaglio marginale in una stagione dove il Napoli insegue l’Inter e dove ogni partita ha peso specifico sul campionato. Il pareggio al Tardini, combinato alla prestazione individuale negativa, rappresenta uno step indietro per la squadra di Conte.

Il difensore centrale ha comunque mantenuto la lucidità nel comunicare pubblicamente. Ha concluso il suo post con “Sempre con la testa sull’obiettivo. Forza Napoli Sempre”, riportando l’attenzione collettiva sulla missione stagionale. Per Juan Jesus al Napoli il prossimo impegno sarà l’occasione concreta per trasformare le parole in fatti: una prova di livello che cancelli l’episodio del Tardini e riaffermi il suo contributo difensivo alla corsa scudetto.