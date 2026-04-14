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Dalla Serie B al Napoli: Manna osserva, concorrenza portoghese

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Dalla Serie B al Napoli: Manna osserva, concorrenza portoghese
Manna pesca in Serie B
Un giocatore di Serie b nel mirino del Napoli

Il Napoli continua a tenere d’occhio vari profili interessanti per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Il tutto, però, dovrà avvenire cercando di ringiovanire la rosa e alleggerire il peso economico della rosa. Ebbene, Issa Doumbia del Venezia potrebbe corrispondere al profilo ideale per quest’esigenza, seppur però la concorrenza sia molto folta e il colpo tutt’altro che semplice.

Dal Portogallo, Napoli su Doumbia: c’è anche lo Sporting

Il quotidiano portoghese Record ha rivelato un’interessante pista di mercato riguardante il mercato italiano: il Napoli, stando a quanto sostenuto, è interessato a Issa Doumbia, centrocampista italiano di proprietà del Venezia. Tuttavia, gli azzurri sono solo una delle pretendenti presenti in una lista di davvero top club come Roma, Inter e Milan (come italiane) e, soprattutto, come lo Sporting Lisbona. I portoghesi hanno valorizzato tanti giocatori potenzialmente speciali e sfidano i partenopei in una vera e propria guerriglia di mercato.

Tanti club su Doumbia
Doumbia nel mirino del Napoli, ma c’è concorrenza

I numeri stagionali di Doumbia

Issa Doumbia è uno dei giocatori chiave del Venezia di questa stagione, squadra fortemente lanciata verso la promozione e il ritorno in Serie A. Il centrocampista 22enne è un giocatore molto dinamico e dotato di ottime caratteristiche fisiche, oltre a un discreto senso del gol: in due stagioni in laguna, ha realizzato 8 reti e 4 assist. Tuttavia, il Venezia non se ne priverà facilmente: Doumbia sarebbe un giocatore importante anche in massima categoria ed è legato agli arancioneroverdi sino al 2029. Dunque, per acquistarlo, il Napoli dovrebbe accontentare richieste economiche non indifferenti.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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