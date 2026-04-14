Dalla Serie B al Napoli: Manna osserva, concorrenza portoghese

Il Napoli continua a tenere d’occhio vari profili interessanti per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Il tutto, però, dovrà avvenire cercando di ringiovanire la rosa e alleggerire il peso economico della rosa. Ebbene, Issa Doumbia del Venezia potrebbe corrispondere al profilo ideale per quest’esigenza, seppur però la concorrenza sia molto folta e il colpo tutt’altro che semplice.

Dal Portogallo, Napoli su Doumbia: c’è anche lo Sporting

Il quotidiano portoghese Record ha rivelato un’interessante pista di mercato riguardante il mercato italiano: il Napoli, stando a quanto sostenuto, è interessato a Issa Doumbia, centrocampista italiano di proprietà del Venezia. Tuttavia, gli azzurri sono solo una delle pretendenti presenti in una lista di davvero top club come Roma, Inter e Milan (come italiane) e, soprattutto, come lo Sporting Lisbona. I portoghesi hanno valorizzato tanti giocatori potenzialmente speciali e sfidano i partenopei in una vera e propria guerriglia di mercato.

I numeri stagionali di Doumbia

Issa Doumbia è uno dei giocatori chiave del Venezia di questa stagione, squadra fortemente lanciata verso la promozione e il ritorno in Serie A. Il centrocampista 22enne è un giocatore molto dinamico e dotato di ottime caratteristiche fisiche, oltre a un discreto senso del gol: in due stagioni in laguna, ha realizzato 8 reti e 4 assist. Tuttavia, il Venezia non se ne priverà facilmente: Doumbia sarebbe un giocatore importante anche in massima categoria ed è legato agli arancioneroverdi sino al 2029. Dunque, per acquistarlo, il Napoli dovrebbe accontentare richieste economiche non indifferenti.