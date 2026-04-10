Napoli già beffato? L’Inter piomba su un obiettivo azzurro

Nelle ultime ore era emersa un’interessante voce di mercato per il centrocampo del Napoli, che accostava Richard Rios del Benfica al club azzurro. Tuttavia, la presenza dell’Inter potrebbe risultare fastidiosa, con un lungo interessamento del club nerazzurro che potrebbe creare intoppi al corteggiamento azzurro.

Non solo il Napoli su Rios: c’è anche l’Inter

Nella giornata di ieri è rimbalzata un’indiscrezione che avvicinava il nome di Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica, al Napoli. D’altronde, Rios è un possibile partente per risolvere alcune problematiche economiche dei lusitani e i partenopei gradirebbero il suo inserimento in rosa. Ad ogni modo, però, c’è un grande ipotetico intoppo in questo contesto, chiamato Inter. I nerazzurri, riporta Gianluca Di Marzio, monitorano il giocatore da anni, sin dai tempi del Palmeiras, e potrebbero valutare un inserimento anche grazie a una cessione “voluta” dai proprietari attuali del cartellino.

Gli altri obiettivi a centrocampo per il Napoli

Chiaramente Rios è un giocatore che stuzzica molto la dirigenza partenopea, che ha avviato i primi contatti per rinforzare la rosa del Napoli. Tuttavia, ci si avvicina alla finestra estiva di calciomercato e si stanno valutando molteplici profili per garantire a mister Conte nuovi profili interessanti. Oltre al solito Goretzka, obiettivo molto complicato per motivi di concorrenza, non si molla neanche la pista Joao Gomes, da tempo stuzzicante per la dirigenza azzurra, così come Perrone. Tutto da vedere, ma si prospettano movimenti interessanti a centrocampo.