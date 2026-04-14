Caso Lukaku, tra Napoli e Mondiale: il rientro è ancora lontano

Romelu Lukaku non sarà a Napoli prima della prossima settimana. Questa, in ogni caso, è l’unica certezza nell’incertezza che regna attorno al giocatore. L’attaccante belga segue un programma di recupero in Belgio e il rientro tra i partenopei rimane incerto, secondo quanto rivelato dal giornalista belga Geert Lambaerts a Radio Napoli Centrale.

Lukaku: il recupero che nessuno aveva previsto

La scelta di Lukaku di proseguire il lavoro di riabilitazione lontano da Napoli stupisce ancora. Il calciatore ha deciso di affidarsi a fisioterapista e medico che conosce bene in Belgio, evitando qualsiasi conflitto con la società azzurra. Non è una mossa di sfiducia: è una strategia precisa. Il bomber vuole tornare al 100%, non prima. Nessuno aveva immaginato che l’assenza potesse protrarsi oltre tre settimane quando il problema si è manifestato.

I contatti tra lo staff medico del Napoli e il medico che segue Lukaku in Belgio avvengono quotidianamente. Non c’è tensione, anzi: il rapporto tra le parti sarebbe solido e costruttivo. Lambaerts conferma che il dialogo scorre senza intoppi, elemento raro nelle dinamiche tra giocatore e club.

Napoli: quando arriva davvero Lukaku?

Quando rientrerà esattamente? Nessuna certezza. Il fine settimana è indicativo, così come l’inizio della prossima settimana, ma dipende tutto dalle condizioni fisiche reali. Lukaku non farà allenamenti individuali una volta a Napoli: entrerà direttamente in gruppo oppure aspetterà ancora. La sua soglia è quella della piena disponibilità.

Il miglioramento fisico procede, secondo le informazioni del giornalista belga. Ogni giorno porta progressi. Ma il calciatore sa bene che presentarsi con acciacchi residui significherebbe compromettere la fiducia di Conte e della società. Ha scelto di non giocare al ribasso.

Qui emerge la vera incognita del ritorno di Lukaku a Napoli. Come reagiranno l’allenatore e il club all’assenza prolungata? Il rapporto tra il giocatore e l’agente che lo rappresenta con il club è buono, ma questo non elimina la possibilità di una multa disciplinare. Se arriverà, diventerà tema di discussione quando Lukaku varcherà la porta di Castel Volturno. In Belgio sperano tutti che il bomber rientri pronto per gli impegni azzurri e per il Mondiale.