Napoli, critiche feroci per Conte dopo la sconfitta a Parma: “Dice cose inaccettabili”

Le dichiarazioni di Alfredo Pedullà si uniscono al dibattito sul momento del Napoli e sulla gestione di uno degli acquisti più onerosi del mercato azzurro, ovvero Sam Beukema. Il giornalista ha criticato apertamente le scelte di Antonio Conte, soffermandosi in particolare sull’utilizzo limitato del difensore, acquistato su precisa richiesta tecnica ma finito spesso in panchina.

Pedullà contro Conte: dichiarazioni forti sul Napoli

Pedullà non usa mezzi termini e attacca direttamente l’allenatore del Napoli , mettendo in discussione alcune sue decisioni. Il giornalista sottolinea come, nonostante la reputazione di Conte, ci siano aspetti del suo operato difficili da condividere, soprattutto nella gestione delle partite e delle dichiarazioni. Il giornalista commenta così:

“Conte è un grande allenatore, ma dice cose inaccettabili, non condivido nemmeno il venti per cento di quello che dice. Tutti parlano di calcio, ma possiamo dire che ha bucato la partita a Parma?”

Mercato Napoli: la gestione di Beukema diventa un caso

Al centro della critica c’è soprattutto la gestione di Beukema, difensore arrivato con grandi aspettative dal Bologna ma poco utilizzato da titolare. Pedullà ricorda come il giocatore sia stato fortemente voluto proprio da Conte, rendendo ancora più sorprendente la sua esclusione nelle gare importanti, come quella di Parma. Queste le sue parole: