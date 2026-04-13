Napoli, De Laurentiis prepara la rivoluzione: succederà dalla prossima stagione

De Laurentiis sta valutando una riprogrammazione strutturale del Napoli con ingaggi ridotti e investimenti meno dispendiosi, secondo quanto rivela il ‘Corriere della Sera’. La riflessione arriva dopo il pareggio di Parma e precede l’incontro di fine maggio tra il presidente e Antonio Conte.

De Laurentiis: la strategia economica cambia direzione

Il pareggio al Tardini ha accelerato il momento della programmazione futura. Non è solo una questione di risultati sportivi, ma di sostenibilità complessiva del progetto. Come rivela il ‘Corriere della Sera’, il presidente potrebbe cedere su una revisione al ribasso dei costi, abbandonando la politica degli investimenti massicci perseguita negli ultimi mesi.

Questa ipotesi non è casuale. Emerge dalla necessità di adattare le spese alle reali capacità di bilancio del club, inferiori a quelle di Inter, Milan e Juventus. De Laurentiis ha già pubblicamente riconosciuto il divario economico con i competitor: il Napoli guadagna circa un terzo rispetto ai rivali storici. Ridimensionare gli ingaggi diventa quindi una scelta obbligata, non una preferenza.

Conte e il vertice di maggio: il nodo della continuità

L’incontro tra De Laurentiis e Conte rappresenterà il momento cruciale. Il tecnico ha già chiarito la sua posizione sulla Nazionale: “non ho dato alcuna disponibilità, ho un contratto qui”. Tuttavia, secondo il ‘Corriere della Sera’, il nome di Conte continua a circolare per la panchina azzurra, creando una situazione di tensione latente.

Il presidente dovrà affrontare due questioni parallele. Da un lato, le pressioni della Federazione per il ruolo di commissario tecnico. Dall’altro, la necessità di concordare con Conte una strategia di mercato coerente con i nuovi vincoli economici.

Una riprogrammazione che prevede meno spese significa anche meno ambizioni immediate? Non necessariamente, ma richiede scelte diverse su come costruire competitività.

L’impatto sui prossimi trasferimenti

I prossimi mesi riveleranno come De Laurentiis tradurrà questa intenzione in atti concreti. Gli azzurri dovranno cercare opportunità di mercato con profili meno costosi, operazioni su prestiti, scambi che ridistribuiscono il peso economico.

La sessione estiva sarà il banco di prova della nuova filosofia gestionale del Napoli, con ingaggi inferiori e investimenti calibrati diversamente rispetto al passato recente.