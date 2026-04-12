Conte torna a parlare della Nazionale: “Vi svelo tutta la verità. Col presidente De Laurentiis…”

Antonio Conte rompe il silenzio e chiarisce nuovamente la sua posizione sul possibile ritorno alla guida della Nazionale italiana. L’allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni Rai, ha voluto spegnere le voci che lo accostano alla panchina azzurra. Parole nette, arrivate in un momento delicato della stagione, con il club partenopeo impegnato in Serie A e concentrato sugli obiettivi stagionali. Il tecnico ha ribadito il suo legame con la società e il rispetto degli accordi presi.

Conte chiarisce sul futuro

Antonio Conte è stato diretto, senza lasciare spazio a interpretazioni.

“Non ho dato disponibilità di niente alla Nazionale, c’ho un altro anno di contratto col Napoli e poi parlerò, come ho sempre detto, a fine anno con il presidente”

Il tecnico ha quindi ribadito la centralità del suo attuale progetto con il Napoli. Un passaggio importante, che mette in chiaro le priorità dell’allenatore, oggi concentrato esclusivamente sul lavoro quotidiano con la squadra.

Il riferimento al contratto ancora in essere conferma la volontà di rispettare gli impegni presi. Solo a stagione conclusa, eventualmente, ci sarà spazio per valutazioni diverse.

Il fastidio per le interpretazioni

Conte ha poi espresso anche un certo fastidio per le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni.

“Interpretate bene le mie parole, perché se poi devono essere strumentalizzate allora poi significa che poi non parlo più”

Un messaggio chiaro rivolto a media e addetti ai lavori, spesso pronti a trasformare ogni dichiarazione in un caso. L’allenatore chiede precisione e rispetto, sottolineando come certe dinamiche possano alterare il senso reale delle sue parole.

Il tema Nazionale resta quindi sullo sfondo. Oggi Conte pensa solo al Napoli e al campionato. Il confronto con De Laurentiis, già annunciato, arriverà a tempo debito.