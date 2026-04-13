Lucca-Napoli: flop al Nottingham Forest, presa la decisione per l’estate

Lorenzo Lucca torna al Napoli in estate dopo il flop al Nottingham Forest, ma la dirigenza ha già pianificato la cessione fissando il prezzo tra 18 e 20 milioni di euro.

Lucca: il flop al Nottingham Forest e il ritorno forzato al Napoli

Il club inglese non eserciterà l’opzione di riscatto. L’attaccante italiano, arrivato alla Premier League a gennaio con l’obiettivo di rilanciarsi, è stato progressivamente emarginato dalla rosa del Nottingham Forest, trovando spazi sempre più ridotti e finendo ai margini delle convocazioni.

La stagione in Inghilterra si è trasformata in un incubo calcistico, chiudendo definitivamente il capitolo inglese. Lucca rientrerà a Napoli in estate con lo status di giocatore in esubero.

L’investimento complessivo per prenderlo dall’Udinese si aggira attorno ai 35 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Una perdita secca che il Napoli intende contenere cedendolo a una cifra inferiore di quasi il 50 percento rispetto a quanto versato dodici mesi fa. Anche perché il club partenopeo non ha intenzione di trattenerlo.

Lucca al Napoli: un progetto fallito e le responsabilità dell’acquisto

Quale era il profilo che aveva convinto la dirigenza azzurra? Un attaccante classe 2000 con il fisico imponente, oltre due metri di altezza e la reputazione di bomber d’area capace di decidere le partite con la presenza fisica e il fiuto del gol. La realtà ha smentito completamente le aspettative.

Né in Serie A col Napoli né in Premier League è riuscito a esprimere il suo potenziale, collezionando presenze limitate e un bottino di gol deludente. L’esperienza inglese ha confermato i dubbi sul giocatore, rendendo ormai inevitabile la sua partenza definitiva.

La prossima estate il mercato del Napoli avrà il compito di piazzare Lucca, cercando una squadra disposta a investire tra i 18 e i 20 milioni di euro. Il calciomercato Napoli si troverà di fronte alla necessità di gestire questa situazione, trasformando una perdita finanziaria in un’opportunità di reinvestimento verso profili più consoni alle esigenze tattiche della squadra.