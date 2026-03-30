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Futuro Lucca, spunta una nuova soluzione: occasione per il Napoli

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Futuro Lucca, spunta una nuova soluzione: occasione per il Napoli
Lorenzo Lucca in campo con la maglia del Nottingham Forrest (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Lorenzo Lucca torna nel mirino del Bologna a fine stagione. L’attaccante del Napoli potrebbe diventare una soluzione concreta se Thijs Dallinga lascerà l’Emilia.

Bologna e Lucca: il piano B dopo Dallinga

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna sta valutando il ritorno di Lorenzo Lucca in caso di partenza del proprio numero 9. Attualmente il club rossoblu ripone fiducia totale in Dallinga, Castro e Odgaard, ma la situazione potrebbe mutare se arrivasse un’offerta importante per l’olandese, pagato 13 milioni di euro più bonus. In quel caso, Lucca diventerebbe un’opzione seria per il club di Vincenzo Italiano.

L’attaccante azzurro ha trovato poco spazio in questa stagione al Napoli. Il prestito al Nottingham non sta producendo quella continuità che potrebbe cambiare il suo futuro. Rientrare a Napoli significherebbe affrontare una situazione complicata: il contratto lo lega agli azzurri fino al 2030, ma le scelte tecniche diventerebbero determinanti.

Lorenzo Lucca in campo con il Nottingham Forrest in un match di Europa League
Lorenzo Lucca in campo con il Nottingham Forrest in un match di Europa League

Gennaio era l’occasione mancata

A gennaio il Bologna avrebbe potuto chiudere l’operazione con maggiore semplicità. La finestra invernale offriva tempi stretti e margini ridotti per le trattative, ma il club emiliano non ha avanzato proposte concrete in quella fase. La priorità era consolidare la rosa in lotta per l’Europa League, non indebolire il reparto offensivo con movimenti in uscita.

Quale formula potrebbe sbloccare l’affare? Un prestito rappresenta lo scenario più probabile, vista la valutazione di 35 milioni attribuita a Lucca. Il Bologna difficilmente investirebbe una cifra simile in via definitiva, specialmente considerando l’incertezza sulle prestazioni dell’attaccante in questa stagione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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