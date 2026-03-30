Futuro Lucca, spunta una nuova soluzione: occasione per il Napoli

Lorenzo Lucca torna nel mirino del Bologna a fine stagione. L’attaccante del Napoli potrebbe diventare una soluzione concreta se Thijs Dallinga lascerà l’Emilia.
Bologna e Lucca: il piano B dopo Dallinga
Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna sta valutando il ritorno di Lorenzo Lucca in caso di partenza del proprio numero 9. Attualmente il club rossoblu ripone fiducia totale in Dallinga, Castro e Odgaard, ma la situazione potrebbe mutare se arrivasse un’offerta importante per l’olandese, pagato 13 milioni di euro più bonus. In quel caso, Lucca diventerebbe un’opzione seria per il club di Vincenzo Italiano.
L’attaccante azzurro ha trovato poco spazio in questa stagione al Napoli. Il prestito al Nottingham non sta producendo quella continuità che potrebbe cambiare il suo futuro. Rientrare a Napoli significherebbe affrontare una situazione complicata: il contratto lo lega agli azzurri fino al 2030, ma le scelte tecniche diventerebbero determinanti.
Gennaio era l’occasione mancata
A gennaio il Bologna avrebbe potuto chiudere l’operazione con maggiore semplicità. La finestra invernale offriva tempi stretti e margini ridotti per le trattative, ma il club emiliano non ha avanzato proposte concrete in quella fase. La priorità era consolidare la rosa in lotta per l’Europa League, non indebolire il reparto offensivo con movimenti in uscita.
Quale formula potrebbe sbloccare l’affare? Un prestito rappresenta lo scenario più probabile, vista la valutazione di 35 milioni attribuita a Lucca. Il Bologna difficilmente investirebbe una cifra simile in via definitiva, specialmente considerando l’incertezza sulle prestazioni dell’attaccante in questa stagione.