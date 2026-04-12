L’Inter ribalta il Como e non spreca il match point Scudetto: il calendario di fine stagione

L’Inter non spreca il match point Scudetto e rimonta il Como dopo essere andata sotto 2-0 al 45esimo. Rimonta da sogno dei nerazzurri che seppur soffrendo, vincono e sigillano il ventunesimo tricolore della loro storia. Migliori in campo sicuramente Dumfries e Thuram, che con una doppietta per ognuno hanno ribaltato la squadra di Fabregas. I nerazzurri ora vedranno un calendario agevole, nel quale dovranno conquistare 10 punti per laurearsi campioni

Il calendario a confronto

Sicuramente il Como rappresentava l’ultimo impegno veramente difficile per la squadra di Chivu, che ora dovranno affrontare solo Lazio e Bologna come squadre della colonna sinistra della classifica. Nel prossimo impegno i nerazzurri giocheranno contro il Cagliari in casa, per poi andare a Torino. Già queste due partite potrebbero sancire la parola fine sul campionato con una serie di concomitanze di risultati. Ma comunque l’Inter avrà in casa Parma e Verona, mentre fuori avrà la Lazio come terzultima partita all’Olimpico e chiuderà il campionato a Bologna.

Il Napoli invece sarà impegnato nelle sfide casalinghe contro Lazio e Cremonese, per poi andare a Como. Già queste 3 partite potrebbero, a loro volta, chiudere il campionato degli azzurri, che nelle ultime 3 avranno Bologna e Udinese in casa e Pisa in trasferta. Il sogno Scudetto sembra essersi definitivamente spento, ma gli azzurri giocheranno al massimo le ultime 6 partite.