Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Parma-Napoli, era rigore sul mani di Buongiorno? Marelli è netto!

di
Parma-Napoli, era rigore sul mani di Buongiorno? Marelli è netto!
MArelli post Parma-Napoli
Marelli sul contatto di mano di Buongiorno

Il Napoli frena a Parma e rischia di veder svanire le ultime possibilità di Scudetto. A tener banco nel post-partita oltre al passo falso degli azzurri, è il possibile rigore non dato agli emiliani per un fallo di mano di Buongiorno dopo un fortuito contrasto con il compagno di squadra Spinazzola. Nonostante le forti proteste del Parma, arbitro e VAR hanno deciso di lasciar correre, e Luca Martelli nel post-partita ha spiegato l’episodio facendo chiarezza.

Le parole di Marelli

La scelta di Di Bello secondo l’esperto arbitrale di DAZN è corretta, visto che il pallone che termina sul braccio di Buongiorno che è in posizione innaturale, sia tuttavia inatteso, facendo mancare dunque uno dei criteri fondamentali per l’assegnazione del rigore per fallo di mano. Queste le parole di Marelli:

“Buongiorno tocca col braccio sinistro, ma è un braccio in posizione naturale e poi c’è il tocco di Spinazzola che, da mezzo metro, manda il pallone sul braccio. È stato valutato come pallone inaspettato, perché arriva da distanza ravvicinata, e la palla rimbalza su un braccio in posizione naturale. Decisione di arbitro e VAR a mio avviso corretta.”

Marelli spegne dunque le polemiche, spiegando come la brevissima distanza tra i due giocatori e il fatto che il pallone fosse inatteso abbia fatto optare il VAR per il non intervento, a discapito delle polemiche dei giocatori e della panchina del Parma.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie