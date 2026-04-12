Conte carica il Napoli lancia un messaggio all’Inter: le parole sul sogno Scudetto

Antonio Conte ha parlato ai microfoni Dazn prima di Parma-Napoli. L’allenatore non ha nascosto del tutto l’ambizione del Napoli di poter inseguire ancora lo Scudetto, ma ribadendo come il destino resti nelle mani dell’Inter.

Il messaggio Scudetto di Conte: “Guardiamo anche chi ci sta davanti”

Conte ha definito le ambizioni del Napoli nella sua intervista a Dazn, fra corsa Champions e sogno Scudetto:

“La testa deve essere quella giusta, abbiamo un obiettivo da conquistare come la qualificazione in Champions. Adesso siamo al secondo posto e ci guardiamo indietro, ma anche chi ci sta davanti, sapendo che chi ci sta davanti dipende da sé stessa”.

Sulla partita contro il Parma, Conte spiega come gli azzurri dovranno scendere in campo per riuscire ad avere la meglio:

“Bisognerà avere pazienza e qualità, ci siamo allenati molto sotto questo punto di vista. Al tempo stesso, non perdere mai l’equilibrio perché quando non riesci a trovare il gol sei portato ad andare con tanti giocatori e subire ripartenze letali”.

Infine l’allenatore ha risposto su quanto sia importante questo turno di campionato, vista la contemporanea presenza di una gara importante sia per gli intrecci Champions, che per quelli Scudetto, come Como-Inter: