Napoli, chi arriva in caso di addio di Conte? Romano fa chiarezza su un nome

Il Napoli sa della possibilità di perdere Antonio Conte a fine campionato, visto il forte interesse della Nazionale verso il tecnico leccese. Se con le ultime dichiarazioni sia Conte si a De Laurentiis sembrerebbero aver aperto alla possibilità della Nazionale a fine stagione, c’è comunque da considerare che il patron azzurro non libererebbe il tecnico senza prima trovare un sostituito all’altezza. Tra i nomi circolati c’è quello di Enzo Maresca, sul quale però Fabrizio Romano ha chiarito la posizione in merito ad un suo possibile arrivo a Napoli.
Il punto di Romano
Sui suoi canali social, Fabrizio Romano ha spiegato come Maresca non sia vicino al Napoli come circolato in queste ore:
” Maresca è un profilo molto importante quando si parla di allenatori oggi. Se Conte dovesse andare via da Napoli, gli azzurri potrebbero fare un tentativo. Ma la sensazione ad oggi è quella che se Guardiola andasse via dal City quest’anno o la prossima stagione, Maresca tenderebbe ad aspettare il City, che vede nel tecnico italiano il candidato numero uno in caso di addio di Pep. La pista più calda per Maresca rimane dunque il City.”
Sembra essere quindi molto difficile la pista che potrebbe Maresca a Napoli, a meno di clamorosi colpi scena che potrebbe far cambiare l’idea del tecnico ex Chelsea.
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