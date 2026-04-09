Napoli, Italiano se Conte parte? Spuntano fino a cinque nomi! Le novità

De Laurentiis prepara il piano B se Conte dovesse salutare a fine stagione. Vincenzo Italiano guida la lista dei candidati per la panchina del Napoli nel caso Antonio Conte accetti la Nazionale Italiana. Ma non c’è solo il suo nome: ecco cosa trapela.

Italiano al Napoli: il primo nome della successione

Il tecnico del Bologna rappresenta la scelta prioritaria della società partenopea. De Laurentiis non intende farsi trovare impreparato e sta già vagliando i profili disponibili sul mercato degli allenatori. Secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, la dirigenza mantiene un rapporto onesto con Conte ma contemporaneamente studia le alternative concrete per giugno.

La strategia del presidente è duplice: continuare a puntare sul presente con la Champions League e lo Scudetto, mentre in parallelo costruisce un piano di ricambio. Il nuovo allenatore dovrà adattarsi alle scelte della società, che intende alleggerire i costi lievitati negli ultimi anni. Questo vincolo economico influisce direttamente sul profilo ricercato.

I cinque nomi in alternativa per la panchina del Napoli

Quali sono gli altri nomi sulla lista? Fabio Grosso e Daniele De Rossi, entrambi protagonisti del mondiale 2006, rappresentano opzioni che non vengono scartate a priori.

Grosso sta disputando una buona stagione in Serie A con il Sassuolo, mentre De Rossi ha ritrovato equilibrio al Genoa dopo l’esperienza romana. Gli outsider includono Farioli e il sogno più ambizioso, Cesc Fabregas. Maresca, ex Chelsea, resta sullo sfondo come alternativa di profilo europeo.

La rosa di sei candidati copre differenti esigenze tattiche e di budget. Grosso e De Rossi garantiscono esperienza e carisma, Italiano offre un progetto giovane e dinamico, mentre Fabregas rappresenterebbe un salto qualitativo internazionale. Farioli e Maresca sono scelte più giovani e a costi inferiori, in linea con la necessità di razionalizzazione economica della società.

De Laurentiis non vuole sorprese: il summit con Conte

La dirigenza ha comunque già programmato un summit a Ischia per affrontare il discorso futuro direttamente con l’attuale allenatore. Non c’è rottura imminente, ma la consapevolezza che il mercato dei tecnici si muove rapidamente.

Se Conte dovesse accettare la FIGC, il Napoli avrà già pronta la transizione. Se resterà, questi nomi resteranno nel cassetto. La mossa di De Laurentiis è prudenziale e professionale: avere sei profili pronti per il calciomercato delle panchine significa non trovarsi in emergenza a giugno. Italiano e gli altri candidati sanno ormai di essere nelle considerazioni del Napoli.