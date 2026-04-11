Napoli, il club ha un obiettivo chiaro! Le prossime mosse di Manna: i nomi sul tavolo

Il Napoli ha un obiettivo chiaro: vivere queste ultime 7 partite senza distrazioni e a mente leggera per provare a compiere un impresa unica nel calcio italiano, senza avere nessun tipo di pressione sulle spalle. Allo stesso tempo, però, il ds Manna ha l’onere e onore di pensare già alla prossima stagione, dove il Napoli si è imposto un chiaro target: ringiovanire la rosa con ragazzi giovani ma non inesperti, e capaci di interpretare al meglio il calcio moderno. Tra i vari nomi, sono 5 quelli particolarmente attenzionati dal club azzurro, che spera a breve di intavolare le varie trattative.

I nomi per il centrocampo

Il reparto dove il Napoli vorrebbe compiere alcune operazioni è il centrocampo, ed i nomi in cima alla lista di Manna sono quelli di Joao Gomes e Richard Rios.

Il primo, centrocampista classe 2001 del Wolverhampton, potrebbe arrivare ad un prezzo contenuto vista la ormai quasi certa retrocessione del club inglese in Championship, ma non è da escludere un’eventuale concorrenza dei club di Premier League, che seguono con attenzione il giocatore.

Il secondo nome, quello di Rios, è sicuramente un operazione altrettanto complicata e soprattutto dai costi economici elevati. Mourinho ha messo il colombiano al centro del suo gioco al Benfica, e non sembra volersene privare nel breve periodo. Il centrocampista dalla sua è entusiasta di essere fulcro di un club storico come il Benfica, ma allo stesso tempo vorrebbe provare un’avventura in un campionato di livello più alto rispetto a quello portoghese.

Gli altri nomi sul taccuino di Manna

È invece da tempo risaputo il forte interesse del Napoli per Exequiel Zeballos, con il numero 7 del Boca che nonostante l’infortunio accusato nel mese di febbraio, sembra aver già raggiunto un accordo con il Napoli in attesa di quello tra i club.

Un altro giocatore offensivo che piace al Napoli, ma anche a mezza Europa, è quello di Kerim Alajbeogovic, con il bosniaco che potrebbe rientrare al Leverkusen, che deciderà se rivenderlo o tenerlo con sé, visto l’incredibile talento del giocatore.

Ultimo nome attenzionato dal Napoli è quello del difensore classe 2007 Karim Coulibaly, giocatore di proprietà del Werder Brema che sta facendo molto bene con il club tedesco, tanto da diventare il pallino di vari direttori sportivi, tra cui appunto Manna.