Lukaku – Napoli, sarà addio a giugno: ecco la prossima destinazione

Il Napoli è concentrato sul finale di stagione e tutta la squadra è pronta a dare il massimo per credere ancora nello Scudetto. Tutti, o quasi, perché Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione: almeno due club turchi della Super Lig, Besiktas e Fenerbahce, pensano ad un’eventuale offerta ufficiale per il centravanti belga ancora sotto contratto fino a giugno 2027.

Lukaku e la rottura col Napoli: c’è la Turchia

Gli ultimi sviluppi interni al club azzurro hanno modificato radicalmente lo scenario. Quello che sembrava un progetto stabile fino al 2027 si è trasformato in una situazione fluida, dove l’addio anticipato diventa concretamente possibile. I turchi osservano da settimane e ora passano all’azione. Besiktas e Fenerbahce non sono semplici curiosità di mercato: rappresentano club con risorse importanti e ambizioni europee, pronti a formulare proposte strutturate a De Laurentiis.

La permanenza di Big Rom a Napoli dipende dalle prossime mosse del club. Se la situazione interna dovesse peggiorare, con l’attaccante messo fuori rosa, la cessione estiva passerebbe da ipotesi a certezza. I turchi sanno di avere una finestra aperta e la stanno sfruttando. Lukaku, dal canto suo, guadagna quasi 8 milioni lordi grazie ai benefici del Decreto Crescita: una cifra che limita drasticamente le opzioni europee, ma non quelle turche dove i budget permettono investimenti importanti.

Il contratto di Lukaku: quanto costa davvero al Napoli

L’ingaggio del belga rappresenta un peso significativo nel bilancio azzurro, considerando gli acciacchi fisici che lo hanno limitato nelle ultime settimane. Non è semplicemente una questione economica: è una valutazione di rendimento rispetto alla spesa. Se Lukaku non garantisce continuità, la logica suggerisce di alleggerire il monte stipendi cedendolo un anno prima della scadenza naturale. De Laurentiis potrebbe anche recuperare una cifra di trasferimento, rendendo l’operazione sostenibile.

Quale sarà il prezzo di Lukaku sul mercato turco? La risposta dipende dalle necessità del Napoli e dalla volontà del giocatore. Un’offerta intorno ai 20-25 milioni potrebbe risultare accettabile, specie se il belga non recupera la forma che ha caratterizzato i suoi anni migliori. I turchi hanno dimostrato di saper spendere bene in attacco negli ultimi anni, attraendo profili di livello internazionale con proposte convincenti.

Besiktas e Fenerbahce prepareranno le loro mosse a giugno. Se il Napoli deciderà di voltare pagina prima della scadenza contrattuale, la Super Lig potrebbe diventare la destinazione naturale per Lukaku, dove ritroverebbe un campionato competitivo e il ruolo da protagonista assoluto. Il centravanti belga lascerebbe il calciomercato Napoli dopo due stagioni, concludendo un capitolo complicato dalla discontinuità fisica e dalle scelte tattiche.