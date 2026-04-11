A tutto ADL: “Ecco quante squadre voglio in A” poi la clamorosa accusa sulle convocazioni in Nazionale

Aurelio De Laurentiis torna a far discutere con dichiarazioni molto forti. Il presidente del Napoli ha toccato diversi temi caldi, dalla riforma del calcio italiano fino alle convocazioni in Nazionale.

ADL, ai microfoni di CBS Sport, ha ribadito la sua visione per il futuro del calcio italiano, con una proposta concreta:

Poi un pensiero anche su Antonio Conte:

Il presidente ha parlato anche della situazione economica italiana ed europea.

“Guadagniamo un terzo di Milan e Inter, la metà della Juve e un quarto di Real, PSG, City e United. Così è veramente difficile competere. Dunque stiamo più attenti alla gestione economica e finora siamo stati capaci di competere e mettere la vita difficile agli altri!“.