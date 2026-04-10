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Parma-Napoli, Conte ha scelto: “Andrà in panchina”

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Parma-Napoli, Conte ha scelto: “Andrà in panchina”
Antonio Conte ha preso una decisione per il Milan
Conte preoccupato con il Napoli

Alisson Santos rimane in panchina per Parma-Napoli. Sky Sport conferma che Antonio Conte prosegue nella gestione conservativa del brasiliano, escludendolo ancora dall’undici titolare.

Alisson e la panchina: scelta tattica di Conte

La decisione di lasciare Alisson in panchina risponde a una strategia precisa dello staff tecnico. Non si tratta di una semplice rotazione, ma di un approccio che privilegia la continuità su soluzioni già testate. Conte ha costruito il sistema offensivo su automatismi consolidati e la permanenza del brasiliano fuori dall’undici iniziale conferma questa linea.

La difesa confermata: il terzetto dopo il Milan

In difesa gli azzurri ripropongono lo stesso assetto schierato contro il Milan. Juan Jesus, Buongiorno e Olivera formano il terzetto arretrato davanti a Milinkovic-Savic. Una soluzione che ha funzionato e che Conte non intende modificare. I tre centrali mancini garantiscono solidità e copertura nelle zone laterali dove il Parma spesso cerca di attaccare.

Quale il vero ruolo di Alisson? L’ex Sporting Lisbona viene impiegato quando la gara consente margini di manovra o quando serve freschezza fisica. Contro il Parma, Hojlund e Politano offrono garanzie tattiche più immediate.

Lo schieramento completo vede Lobotka e Anguissa in mediana, con Spinazzola sulla sinistra. De Bruyne e McTominay supporteranno Hojlund nel reparto offensivo. Questo undici rappresenta la continuità che Conte ricerca per proseguire la striscia positiva. Alisson avrà ancora spazio dalla panchina, ma il calciomercato Napoli continua a valutare le soluzioni offensive per le prossime sfide stagionali.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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