Parma-Napoli, Conte ha scelto: “Andrà in panchina”

Alisson Santos rimane in panchina per Parma-Napoli. Sky Sport conferma che Antonio Conte prosegue nella gestione conservativa del brasiliano, escludendolo ancora dall’undici titolare.
Alisson e la panchina: scelta tattica di Conte
La decisione di lasciare Alisson in panchina risponde a una strategia precisa dello staff tecnico. Non si tratta di una semplice rotazione, ma di un approccio che privilegia la continuità su soluzioni già testate. Conte ha costruito il sistema offensivo su automatismi consolidati e la permanenza del brasiliano fuori dall’undici iniziale conferma questa linea.
La difesa confermata: il terzetto dopo il Milan
In difesa gli azzurri ripropongono lo stesso assetto schierato contro il Milan. Juan Jesus, Buongiorno e Olivera formano il terzetto arretrato davanti a Milinkovic-Savic. Una soluzione che ha funzionato e che Conte non intende modificare. I tre centrali mancini garantiscono solidità e copertura nelle zone laterali dove il Parma spesso cerca di attaccare.
Quale il vero ruolo di Alisson? L’ex Sporting Lisbona viene impiegato quando la gara consente margini di manovra o quando serve freschezza fisica. Contro il Parma, Hojlund e Politano offrono garanzie tattiche più immediate.
Lo schieramento completo vede Lobotka e Anguissa in mediana, con Spinazzola sulla sinistra. De Bruyne e McTominay supporteranno Hojlund nel reparto offensivo. Questo undici rappresenta la continuità che Conte ricerca per proseguire la striscia positiva. Alisson avrà ancora spazio dalla panchina, ma il calciomercato Napoli continua a valutare le soluzioni offensive per le prossime sfide stagionali.