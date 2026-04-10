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Napoli, arriva la novità su Spinazzola: i dettagli sulla sua situazione

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Napoli, arriva la novità su Spinazzola: i dettagli sulla sua situazione
Spinazzola in campo con la maglia del Napoli
Spinazzola con la maglia del Napoli

La situazione intorno a Leonardo Spinazzola si fa sempre più intricata. Il calciatore del Napoli è in scadenza di contratto e, attualmente, al 30 giugno 2026 lascerà gli azzurri a parametro zero. Può firmare già adesso un contratto con un’altra squadra, con Milan e Juve che si sono interessate.

Il Milan si allontana da Spinazzola: ora duello Juve-Napoli

Come riportato da Matteo Moretto, il Milan si starebbe allontanando dalla corsa per Leonardo Spinazzola. I rossoneri non vedono il calciatore come un obiettivo primario, volendo virare su un altro calciatore più futuribile e più giovane.

A questo punto, resta al momento solo la Juventus sul calciatore, che nelle scorse settimane ha intavolato una trattativa per un ritorno in bianconero.

Nelle ultime settimane sembra però prendere largo la voce secondo cui il calciatore dia priorità agli azzurri, attendendo una proposta dei partenopei prima di guardarsi intorno per un possibile addio.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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