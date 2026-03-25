Napoli, il piano per Perrone: l’intreccio con il Manchester City e la posizione del Como

Il Napoli si muove con decisione sul mercato e torna con forza sul nome di Maximo Perrone. Il centrocampista argentino, attualmente al Como, è considerato una priorità per la prossima stagione. La trattativa però si presenta complessa, tra la posizione del club lombardo e i vincoli legati al Manchester City. Il giocatore è seguito da vicino e i primi contatti sono già partiti. Una situazione che può evolversi nei prossimi mesi e che coinvolge più attori in un equilibrio ancora fragile.

Perrone resta un obiettivo concreto del Napoli

Il Napoli ha individuato in Maximo Perrone un profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Il club azzurro vuole inserire qualità e struttura in mezzo al campo e segue il giocatore da tempo.

La dirigenza valuta attentamente ogni aspetto. Perrone è giovane ma ha già mostrato personalità e visione di gioco, caratteristiche utili per affrontare la Serie A.

La posizione del Como e il nodo Manchester City

La trattativa non è semplice. Il Como non ha necessità immediata di cedere il giocatore e mantiene una posizione forte. Inoltre, il Manchester City conserva un controllo importante sul futuro del centrocampista.

“Sondaggi già iniziati. Il Como non ha fretta e necessità di cedere l’argentino (il Manchester City ha la recompra e il 30% sulla futura rivendita).”

Questo dettaglio, riportato da TMW, pesa nelle valutazioni. Il City può intervenire direttamente e condizionare l’operazione, mentre il Como valuta tempi e offerte senza pressioni.

Gli scenari per l’estate e le mosse del Napoli

In caso di partenza, il Como ha già in mente come muoversi. Il club sta pianificando eventuali sostituzioni per non farsi trovare impreparato.

Il Napoli osserva e attende il momento giusto. La strategia è chiara, anticipare le concorrenti e costruire una rosa più completa. Perrone rappresenta un investimento sul presente e sul futuro. E operazioni di questo tipo raccontano ambizione, programmazione e fiducia nelle proprie idee.