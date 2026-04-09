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Rios al Napoli? Contatti in corso, ma occhio a un ostacolo può bloccare tutto

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Rios al Napoli? Contatti in corso, ma occhio a un ostacolo può bloccare tutto
Richard Rios in campo con la maglia del Benfica
Richard Rios nel mirino del Napoli

Richard Rios costa più di 30 milioni ma il Napoli ci sta seriamente pensando. Il centrocampista colombiano del Benfica ha una clausola monstre da 100 milioni e la Premier League è già alla porta, ecco allora cosa può succedere.

Rios-Napoli: Bruno Carvalho al lavoro sulla trattativa

Stando alle ultime indiscrezioni, i contatti tra la dirigenza partenopea e il Benfica passano attraverso Bruno Carvalho, l’intermediario che ha portato Rios in Europa dalla scorsa estate e che conosce personalmente la società azzurra.

Rios è arrivato al Benfica a luglio 2025 per 27 milioni di euro e ha già lasciato il segno in Champions League, segnando anche contro il Napoli di Antonio Conte.

La sua stagione tra campionato portoghese e coppe ha attirato l’attenzione dei principali club europei, non solo italiani. José Mourinho lo considera un elemento importante del progetto, motivo per cui qualsiasi cessione richiederebbe una cifra importante.

Richard Rios centrocampista del Benfica nel mirino del Napoli
Richard Rios in campo con il Benfica.

Il prezzo: 30-35 milioni più la clausola da 100

Quanto costa davvero Rios? Il Benfica chiede non meno di 30-35 milioni per il colombiano, cifra già sostanziale per un centrocampista. Ma il contratto contiene anche una clausola rescissoria da 100 milioni.

Il presidente Manuel Rui Costa lo manterrebbe volentieri almeno fino al 2027, ma gli inglesi della Premier League hanno già iniziato a fare pressione. Squadre importanti d’Inghilterra stanno monitorando Rios e potrebbero presentarsi a giugno con offerte concrete.

E questa pressione dalla Premier complica ulteriormente i piani del Napoli, costretto a competere con club che dispongono di budget superiori.

Napoli e il puzzle del centrocampo: Lobotka e Anguissa nel mirino

Il Napoli segue Rios da più di un anno, fin dai tempi del Palmeiras. All’epoca la dirigenza partenopea non volle stanziare la cifra richiesta, frenata anche da questioni burocratiche legate al passaporto dell’extracomunitario. Oggi la situazione è diversa: un grosso investimento in mediana potrebbe concretizzarsi solo se uno tra Stanislav Lobotka e Frank Anguissa dovesse partire.

Il mercato estivo sarà un gioco di incastri complesso. Il Napoli dovrà fare i conti con i limiti delle liste UEFA e del costo del lavoro complessivo della rosa. Se uno dei due titolari dovesse lasciare Napoli, allora sì che Rios potrebbe diventare un obiettivo realistico. Altrimenti, la cifra da investire rimane proibitiva rispetto alle priorità attuali della società.

La concorrenza inglese e il prezzo fissato dal Benfica rendono questa operazione tutt’altro che semplice per il Napoli. A giugno si farà il punto della situazione, quando le necessità di mercato saranno più chiare e i budget definitivi verranno messi a disposizione della dirigenza partenopea.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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