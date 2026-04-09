Napoli, l’indiscrezione dalla Spagna: l’ha fatto ADL in persona

In occasione dello storico centenario del Napoli potrebbe svolgersi una gara amichevole di lusso contro il Barcellona. Infatti, il presidente De Laurentiis, secondo quanto riportato dalla Spagna, avrebbe invitato proprio il Barcellona a giocare un match amichevole in occasione dei 100 anni di storia del club azzurro. Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, perciò sono attese novità concrete e dettagliate.

Amichevole tra Napoli e Barcellona per il centenario: l’idea

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Napoli starebbe pensando a un progetto molto ambizioso per festeggiare i 100 anni dalla fondazione del club. L’anniversario sarà celebrato il primo agosto 2026.

Ebbene, sembra che Aurelio De Laurentiis in persona si sia mobilitato per invitare il Barcellona a disputare un’amichevole in estate. Lo scenario sarebbe davvero d’élite, con un’avversaria di alto livello per gli azzurri, ma al momento nulla è confermato. Si attendono delucidazioni ufficiali.

Napoli e Barça, incroci dallo spettacolo puro

Napoli e Barcellona si affronterebbero in una sfida estremamente attraente per il centenario del club azzurro, nel segno di Diego Armando Maradona.

Infatti, si tratta dei due club europei (senza considerare il Boca Juniors) in cui D10S ha impattato maggiormente. Sicuramente, dunque, la componente emotiva giocherebbe un ruolo estremamente importante in un’occasione così.

Ciononostante, non sarebbe la prima volta in cui i due club si affrontano negli ultimi anni, con ben 10 precedenti totali. Chiaramente, però, questa sarebbe la situazione più importante di tutte, un vero e proprio rito per due città e due club che vivono di calcio h24.