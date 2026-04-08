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De Laurentiis sempre più legato a Napoli: arriva l’annuncio del Sindaco

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De Laurentiis sempre più legato a Napoli: arriva l’annuncio del Sindaco
Aurelio De Laurentiis diventerà cittadino onorario di Napoli
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che riceverà la cittadinanza onoraria

Aurelio De Laurentiis diventerà cittadino onorario di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l’intenzione e annuncia che presto concorderà con il presidente la data ufficiale del conferimento.

Manfredi: tempi maturi per onorare De Laurentiis

Il primo cittadino del capoluogo partenopeo non ha dubbi sulla scelta. Durante un’intervista a Crc Radio, Manfredi ha dichiarato: “Tempi maturi per conferirla anche a Napoli, l’ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento”. La decisione arriva dopo anni di gestione del club azzurro da parte del patron, che ha guidato la società attraverso stagioni alterne e il recente ritorno alla competitività sotto la gestione di Antonio Conte.

La mossa rappresenta un riconoscimento ufficiale del ruolo che De Laurentiis ha avuto nel panorama calcistico e cittadino partenopeo. Non è una sorpresa: il sindaco aveva già anticipato pubblicamente questa intenzione, trasformandola ora in un impegno concreto. La data rimane ancora da definire attraverso una coordinazione diretta tra le due parti.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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