De Laurentiis sempre più legato a Napoli: arriva l’annuncio del Sindaco

Aurelio De Laurentiis diventerà cittadino onorario di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l’intenzione e annuncia che presto concorderà con il presidente la data ufficiale del conferimento.

Manfredi: tempi maturi per onorare De Laurentiis

Il primo cittadino del capoluogo partenopeo non ha dubbi sulla scelta. Durante un’intervista a Crc Radio, Manfredi ha dichiarato: “Tempi maturi per conferirla anche a Napoli, l’ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento”. La decisione arriva dopo anni di gestione del club azzurro da parte del patron, che ha guidato la società attraverso stagioni alterne e il recente ritorno alla competitività sotto la gestione di Antonio Conte.

La mossa rappresenta un riconoscimento ufficiale del ruolo che De Laurentiis ha avuto nel panorama calcistico e cittadino partenopeo. Non è una sorpresa: il sindaco aveva già anticipato pubblicamente questa intenzione, trasformandola ora in un impegno concreto. La data rimane ancora da definire attraverso una coordinazione diretta tra le due parti.