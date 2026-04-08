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Gasperini al Napoli? Spunta l’ipotesi se Conte accetta la Nazionale, i dettagli

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Gasperini al Napoli? Spunta l’ipotesi se Conte accetta la Nazionale, i dettagli
Conte e Gasperini uno accanto all'altro
Collage che ritrae Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in vista di Napoli-Roma di Serie A

Gasperini nel mirino del Napoli qualora Conte accettasse di diventare CT dell’Italia. Aurelio De Laurentiis ha sempre apprezzato il profilo dell’allenatore della Roma, oggi sotto pressione per i risultati deludenti dei giallorossi.

Gasperini e la Roma: il rapporto con Massara è finito? Le ultime di Pedullà

La situazione in casa Roma sembra essersi deteriorata significativamente. Il rapporto tra Gasperini e il direttore sportivo Massara è concluso, come rivela Alfredo Pedullà:

“Come mascherato bene, ma finito, lo è anche il rapporto con Claudio Ranieri”.

Il tecnico giallorosso ha un contratto di altri due anni, ma le ‘tensioni interne’ starebbero minando la solidità del progetto. I Friedkin dovranno decidere se investire risorse per una vera rivoluzione o accettare ulteriori stagioni di stallo.

Gasperini si arrabbia con i suoi durante la partita della Roma in Europa League del 2025
Gasperini in panchina

La Roma sembra non riuscire a trovare continuità progettuale. Anche il contratto di Gasperini, teoricamente solido, potrebbe non bastare a trattenerlo se le dinamiche interne rimangono tossiche.

De Laurentiis punta su Gasperini? Ecco il piano B del Napoli

Il presidente del Napoli conosce bene il valore di Gasperini e lo tiene in considerazione. Se Antonio Conte dovesse accettare la panchina della Nazionale, gli azzurri avrebbero già identificato un profilo di livello internazionale. De Laurentiis segue da vicino l’evoluzione della situazione romana, consapevole che i contratti non vincolano nulla se il clima diventa insostenibile.

Pedullà precisa:

“ADL è sempre stato un grande fan di Gasperini e ‘Gasp’ ha un contratto di altri due anni con la Roma, ma in questo momento è finito sotto processo”.

La rivoluzione giallorossa e i nodi irrisolti

La Roma dovrà affrontare cambiamenti strutturali importanti. Molti rinnovi rimangono in sospeso, e una larga parte della rosa lascerà la capitale. I Friedkin si trovano di fronte a una scelta: investire seriamente oppure accettare un nuovo ciclo di transizione.

Gasperini, dal canto suo, non ha mai accettato compromessi tattici. Se la proprietà americana non gli garantirà risorse e stabilità progettuale, la tentazione di un nuovo progetto diventerà concreta.

Il Napoli resta vigile. Il prossimo mercato estivo potrebbe riserbare sorprese importanti, soprattutto se Conte dovesse realmente trasferirsi in Nazionale. Gasperini rappresenterebbe una soluzione di continuità tattica di altissimo livello per il club partenopeo, capace di mantenere l’assetto competitivo costruito negli ultimi anni.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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