Conte verso la Nazionale, De Laurentiis prepara tre nomi per il futuro: spunta un’ipotesi a sorpresa

De Laurentiis ha già identificato tre alternative a Conte qualora il tecnico salentino accettasse la panchina della Nazionale italiana. L’incontro di fine stagione tra il presidente e l’allenatore sarà decisivo per il futuro dei partenopei.

Thiago Motta: il ritorno di fiamma bianconero

Thiago Motta rappresenta il primo profilo nella lista di De Laurentiis. L’ex allenatore della Juventus, ancora legato al club torinese da un contratto fino a giugno 2027, non è una novità per il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra il presidente azzurro e il tecnico italo-brasiliano ci furono già contatti concreti dopo il terzo scudetto. De Laurentiis aveva provato a convincerlo durante un casting romano, ma Motta aveva già deciso di puntare su club stranieri come il Paris Saint-Germain.

Lo stesso De Laurentiis confermò pubblicamente questa versione in conferenza stampa. La disponibilità economica della Juventus per risolvere il contratto potrebbe complicare la trattativa, ma il presidente partenopeo conosce bene il tecnico e sa come muoversi.

Italiano: il corteggiamento mai interrotto

Vincenzo Italiano rappresenta il secondo nome sulla lista. De Laurentiis lo ha sempre stimato, tanto da andare personalmente a fargli i complimenti dopo Napoli-Spezia al Maradona quando il tecnico era in panchina con i liguri. Il presidente ha mantenuto questa stima anche durante il periodo fiorentino di Italiano, quando sembrava davvero molto vicino all’accordo con gli azzurri.

Fabio Grosso: la sorpresa dal Sassuolo

La novità arriva da Fabio Grosso. L’allenatore sta facendo molto bene al Sassuolo e rappresenta una scelta più economica rispetto agli altri due profili. Come Motta e Italiano, anche Grosso utilizza il 4-3-3 come sistema di gioco principale, garantendo una certa continuità tattica ai partenopei.

De Laurentiis ha scelto di sondare il terreno con tre tecnici che condividono una filosofia tattica simile. Questo non è casuale: l’assetto offensivo costruito negli ultimi anni ha bisogno di continuità. Nel caso Conte accettasse la panchina della Nazionale, uno di questi tre nomi sedrebbe sulla panchina del Napoli già dalla prossima stagione.