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Alisson-Napoli: riscatto deciso: cosa manca per la firma ufficiale

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Alisson-Napoli: riscatto deciso: cosa manca per la firma ufficiale
Alisson Santos già idolo al Maradona
Alisson Santos verrà riscattato dal Napoli

Alisson Santos resterà al Napoli: gli azzurri hanno comunicato agli agenti del brasiliano l’esercizio del diritto di riscatto da 16,5 milioni di euro.

La decisione è già stata presa. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Napoli invierà una Pec allo Sporting Lisbona per ufficializzare l’intenzione di riscattare il cartellino del calciatore classe 2002. L’operazione si concluderà al termine della stagione attuale, quando il club di De Laurentiis verserà la cifra pattuita qualche mese fa. Si tratta ormai di pura formalità burocratica: la volontà è stata manifestata, il resto è carteggio.

Alisson: otto partite e già decisivo con il Napoli

Il brasiliano ha convinto rapidamente gli azzurri. In otto presenze ha messo a segno due reti, contro Roma e Torino, accumulando 427 minuti di utilizzo. Ha iniziato da titolare in quattro occasioni (Atalanta, Verona, Torino e Lecce), mentre contro il Milan è subentrato dalla panchina nella ripresa, risultando determinante nella vittoria. L’impatto con la realtà partenopea è stato positivo sin dal primo momento, tanto da rendere la cifra del riscatto conveniente rispetto alle prestazioni già fornite.

Alisson-Napoli: il prestito oneroso diventa permanente

L’affare era stato strutturato come prestito oneroso con diritto di riscatto. Arrivato da Lisbona a gennaio, Alisson ha avuto cinque mesi per ambientarsi e dimostrare il suo valore. Il Napoli ha valutato attentamente e ha deciso di trasformarlo in acquisto definitivo. Ora manca solo la comunicazione ufficiale allo Sporting, che avverrà attraverso la procedura formale già predisposta. L’operazione si completerà al termine della stagione.

Alisson continuerà a indossare la maglia del Napoli anche nella prossima stagione. Il riscatto da 16,5 milioni rappresenta un investimento concluso positivamente per il club di De Laurentiis, che ha individuato nel brasiliano una risorsa tattica affidabile per il progetto futuro.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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