Alisson-Napoli: riscatto deciso: cosa manca per la firma ufficiale

Alisson Santos resterà al Napoli: gli azzurri hanno comunicato agli agenti del brasiliano l’esercizio del diritto di riscatto da 16,5 milioni di euro.

La decisione è già stata presa. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Napoli invierà una Pec allo Sporting Lisbona per ufficializzare l’intenzione di riscattare il cartellino del calciatore classe 2002. L’operazione si concluderà al termine della stagione attuale, quando il club di De Laurentiis verserà la cifra pattuita qualche mese fa. Si tratta ormai di pura formalità burocratica: la volontà è stata manifestata, il resto è carteggio.

Alisson: otto partite e già decisivo con il Napoli

Il brasiliano ha convinto rapidamente gli azzurri. In otto presenze ha messo a segno due reti, contro Roma e Torino, accumulando 427 minuti di utilizzo. Ha iniziato da titolare in quattro occasioni (Atalanta, Verona, Torino e Lecce), mentre contro il Milan è subentrato dalla panchina nella ripresa, risultando determinante nella vittoria. L’impatto con la realtà partenopea è stato positivo sin dal primo momento, tanto da rendere la cifra del riscatto conveniente rispetto alle prestazioni già fornite.

Alisson-Napoli: il prestito oneroso diventa permanente

L’affare era stato strutturato come prestito oneroso con diritto di riscatto. Arrivato da Lisbona a gennaio, Alisson ha avuto cinque mesi per ambientarsi e dimostrare il suo valore. Il Napoli ha valutato attentamente e ha deciso di trasformarlo in acquisto definitivo. Ora manca solo la comunicazione ufficiale allo Sporting, che avverrà attraverso la procedura formale già predisposta. L’operazione si completerà al termine della stagione.

Alisson continuerà a indossare la maglia del Napoli anche nella prossima stagione. Il riscatto da 16,5 milioni rappresenta un investimento concluso positivamente per il club di De Laurentiis, che ha individuato nel brasiliano una risorsa tattica affidabile per il progetto futuro.