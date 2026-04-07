Napoli-Milan, Juan Jesus esulta sui social: il messaggio è chiaro

Cinque vittorie consecutive per un Napoli che adesso crede davvero allo Scudetto. Resta un’impresa, ma non impossibile. In queste vittorie gli azzurri hanno ritrovato grande solidità in difesa, con tre reti subite in più di 450 minuti. E a proposito di difesa, Juan Jesus promette dedizione totale al club azzurro dopo la vittoria contro il Milan: il difensore brasiliano non vede solo tre punti, ma conferma l’identità della squadra.

Juan Jesus e il Milan: oltre il risultato

La prestazione di ieri sera allo stadio Maradona ha consegnato agli azzurri un successo da secondo posto in classifica, a -7 dalla vetta occupata dall’Inter. Juan Jesus ha commentato il match sui social con una dichiarazione che va oltre il semplice referto del campo:

“Non è solo una vittoria. È identità, lavoro quotidiano e disciplina. Personalmente, darò tutto per questa maglia, fino all’ultimo giorno.”

La frase racchiude una visione che travalica il singolo incontro. Il difensore brasiliano non celebra tre punti, bensì una metodologia, una continuità di atteggiamento che il Napoli intende perseguire. Ogni partita diventa occasione per consolidare i principi che caratterizzano il progetto.

Napoli, Juan Jesus e i numeri del match

Il difensore brasiliano è stato protagonista concreto della sfida. Ha affrontato situazioni complicate, come lo scambio diretto con Nkunku al 35′, dove ha concesso uno spazio leggermente eccessivo ma ha limitato i danni grazie alla reattività. Nei contrasti ha vinto 3 scontri su 5, confermando la sua propensione all’impatto fisico. Le chiusure difensive e gli intercetti hanno scandito il ritmo della sua partita.

Qual è il valore aggiunto di Juan Jesus in questo Napoli? La coerenza. Non costruisce spettacolo, non inventa giocate, ma presidiare la zona con ordine e concentrazione. Questo corrisponde esattamente a ciò che chiede la struttura tattica. Il suo contratto scadrà a giugno e, molto probabilmente, non verrà rinnovato. In questi mesi, però, ‘JJ’ darà tutto per tentare un’impresa che sembra impossibile, ma non lo è.