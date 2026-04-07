Napoli, ADL chiaro dopo il Milan: le parole sullo Scudetto

Grande vittoria del Napoli contro il Milan di Massimiliano Allegri e secondo posto conquistato. La stagione, ora che sono rientrati vari infortunati, sembra essere tornata sulla retta via. Proprio Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordarlo: avete sentito le sue dichiarazioni direttamente da Los Angeles?

Napoli, ADL infiamma la sfida: le sue parole

La scorsa annata è stato un duello all’ultimo respiro tra Napoli e Inter, lo Scudetto fu deciso solo nell’ultima giornata di campionato. In questa stagione, gli azzurri anche a causa dei tanti e ricorrenti infortuni non ha avuto lo stesso passo della squadra nerazzurra guidata da Cristian Chivu.

Di seguito le parole di Aurelio De Laurentiis rilasciate a Calcio Napoli Club USA:

“Abbiamo avuti molti infortuni: credo che senza queste difficoltà, avremmo potuto rivincere lo Scudetto“

Dichiarazioni che confermano le ambizioni del numero uno azzurro. Purtroppo, come ricordato dal patron azzurro, questa stagione è stata maledetta dai tanti e ripetuti infortuni senza la quale la squadra di Conte avrebbe potuto giocarsi il tricolore con l’Inter.