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Napoli, ADL chiaro dopo il Milan: le parole sullo Scudetto

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Napoli, ADL chiaro dopo il Milan: le parole sullo Scudetto
Aurelio De Laurentiis parla della lotta Scudetto contro l'Inter
Aurelio De Laurentiis parla della lotta Scudetto

Grande vittoria del Napoli contro il Milan di Massimiliano Allegri e secondo posto conquistato. La stagione, ora che sono rientrati vari infortunati, sembra essere tornata sulla retta via. Proprio Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordarlo: avete sentito le sue dichiarazioni direttamente da Los Angeles?

Napoli, ADL infiamma la sfida: le sue parole

La scorsa annata è stato un duello all’ultimo respiro tra Napoli e Inter, lo Scudetto fu deciso solo nell’ultima giornata di campionato. In questa stagione, gli azzurri anche a causa dei tanti e ricorrenti infortuni non ha avuto lo stesso passo della squadra nerazzurra guidata da Cristian Chivu.

Di seguito le parole di Aurelio De Laurentiis rilasciate a Calcio Napoli Club USA:

“Abbiamo avuti molti infortuni: credo che senza queste difficoltà, avremmo potuto rivincere lo Scudetto

Aurelio De Laurentiis parla della lotta Scudetto
Aurelio De Laurentiis parla della lotta Scudetto contro l’Inter

Dichiarazioni che confermano le ambizioni del numero uno azzurro. Purtroppo, come ricordato dal patron azzurro, questa stagione è stata maledetta dai tanti e ripetuti infortuni senza la quale la squadra di Conte avrebbe potuto giocarsi il tricolore con l’Inter.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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