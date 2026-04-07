Alisson Santos, le ultime sul piano del Napoli: il punto di Romano

Alisson Santos resterà al Napoli a titolo definitivo. Il club azzurro ha già deciso di attivare la clausola di opzione di acquisto da 15,5 milioni di euro per l’esterno brasiliano arrivato in prestito dallo Sporting CP.

Alisson Santos: il riscatto non è mai stato in dubbio

Secondo Fabrizio Romano, il piano del Napoli non ha subito alcuna variazione da marzo in poi. L’intenzione rimane quella di trasformare il prestito in acquisto permanente a giugno, quando lo Sporting riceverà la cifra stabilita.

L’accordo è blindato: l’entourage del giocatore conosce già i dettagli della transazione e il brasiliano esprime piena soddisfazione della sua permanenza in azzurro.

Il classe 2002 è arrivato a febbraio con un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro. In pochi mesi ha conquistato completamente l’ambiente partenopeo attraverso prestazioni convincenti e un adattamento immediato al calcio italiano.

Romano ha riferito:

“Il piano del Napoli da marzo non è cambiato: l’intenzione è di attivare la clausola di opzione di acquisto da 15,5 milioni di euro per ingaggiare Alisson Santos. L’accordo definitivo è visto come una garanzia, con l’entourage del giocatore informato, Alisson molto contento e lo Sporting CP che riceverà il denaro a giugno”

Alisson e il Napoli: perché la clausola è una certezza

Cosa rende questa operazione così solida? Innanzitutto, il giocatore non ha manifestato alcuna intenzione di lasciare Napoli. La sua integrazione nel progetto tattico di Conte è stata naturale e proficua, senza attriti o dubbi sulla continuità. In secondo luogo, l’entourage ha già ricevuto comunicazioni ufficiali e ha confermato l’allineamento totale sulla strategia di riscatto.

La cifra di 15,5 milioni non rappresenta un investimento eccessivo per le casse azzurre, specialmente considerando il valore aggiunto che Alisson ha già dimostrato di portare in campo. Lo Sporting, dal canto suo, incasserà una somma superiore a quella del prestito iniziale, rendendo l’operazione conveniente per entrambe le parti.

Giugno 2026: quando Alisson diventerà ufficialmente del Napoli

A partire da quella data, il calciomercato Napoli avrà già definito uno dei suoi tasselli offensivi più importanti. Non ci saranno sorprese dell’ultimo momento, non ci saranno aste al rialzo o ripensamenti.

L’esterno brasiliano continuerà il suo percorso di sviluppo in maglia azzurra con la stabilità contrattuale che gli permette di progettare il futuro senza incertezze. L’operazione Alisson Santos rappresenta così un esempio di programmazione efficace e di fiducia riposta in un giovane talento straniero.