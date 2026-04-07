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Alisson Santos, le ultime sul piano del Napoli: il punto di Romano

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Alisson Santos, le ultime sul piano del Napoli: il punto di Romano
Alisson in campo per il campionato con il Napoli
Alisson Santos in maglia Napoli per il campionato

Alisson Santos resterà al Napoli a titolo definitivo. Il club azzurro ha già deciso di attivare la clausola di opzione di acquisto da 15,5 milioni di euro per l’esterno brasiliano arrivato in prestito dallo Sporting CP.

Alisson Santos: il riscatto non è mai stato in dubbio

Secondo Fabrizio Romano, il piano del Napoli non ha subito alcuna variazione da marzo in poi. L’intenzione rimane quella di trasformare il prestito in acquisto permanente a giugno, quando lo Sporting riceverà la cifra stabilita.

L’accordo è blindato: l’entourage del giocatore conosce già i dettagli della transazione e il brasiliano esprime piena soddisfazione della sua permanenza in azzurro.

Il classe 2002 è arrivato a febbraio con un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro. In pochi mesi ha conquistato completamente l’ambiente partenopeo attraverso prestazioni convincenti e un adattamento immediato al calcio italiano.

Alisson Santos esulta con i tifosi del Napoli dopo il riscatto confermato
Alisson Santos esulta con i tifosi. Il Napoli riscatta l’esterno brasiliano per 15,5 milioni

Romano ha riferito:

“Il piano del Napoli da marzo non è cambiato: l’intenzione è di attivare la clausola di opzione di acquisto da 15,5 milioni di euro per ingaggiare Alisson Santos. L’accordo definitivo è visto come una garanzia, con l’entourage del giocatore informato, Alisson molto contento e lo Sporting CP che riceverà il denaro a giugno”

Alisson e il Napoli: perché la clausola è una certezza

Cosa rende questa operazione così solida? Innanzitutto, il giocatore non ha manifestato alcuna intenzione di lasciare Napoli. La sua integrazione nel progetto tattico di Conte è stata naturale e proficua, senza attriti o dubbi sulla continuità. In secondo luogo, l’entourage ha già ricevuto comunicazioni ufficiali e ha confermato l’allineamento totale sulla strategia di riscatto.

La cifra di 15,5 milioni non rappresenta un investimento eccessivo per le casse azzurre, specialmente considerando il valore aggiunto che Alisson ha già dimostrato di portare in campo. Lo Sporting, dal canto suo, incasserà una somma superiore a quella del prestito iniziale, rendendo l’operazione conveniente per entrambe le parti.

Giugno 2026: quando Alisson diventerà ufficialmente del Napoli

A partire da quella data, il calciomercato Napoli avrà già definito uno dei suoi tasselli offensivi più importanti. Non ci saranno sorprese dell’ultimo momento, non ci saranno aste al rialzo o ripensamenti.

L’esterno brasiliano continuerà il suo percorso di sviluppo in maglia azzurra con la stabilità contrattuale che gli permette di progettare il futuro senza incertezze. L’operazione Alisson Santos rappresenta così un esempio di programmazione efficace e di fiducia riposta in un giovane talento straniero.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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