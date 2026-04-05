Ultim’ora Sky, Allegri cambia ancora il Milan: doppia mossa inaspettata contro il Napoli

Arrivano novità importanti da Sky Sport sulla formazione del Milan in vista della sfida contro il Napoli. Massimiliano Allegri starebbe valutando cambi a sorpresa per la gara della 31ª giornata di Serie A, con possibili esclusioni eccellenti. Una scelta che potrebbe incidere sugli equilibri della partita, con il Napoli chiamato a rispondere dopo la vittoria dell’Inter. Le ultime indicazioni raccontano di un Milan pronto a cambiare volto, puntando su nuove soluzioni offensive per affrontare una gara decisiva.

Le possibili scelte di Allegri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri starebbe preparando una formazione diversa rispetto alle previsioni iniziali. Due possibili esclusioni fanno discutere e riguardano giocatori chiave del Milan.

La scelta più sorprendente riguarda Rafael Leao e Christian Pulisic, entrambi candidati a partire dalla panchina. Una decisione che avrebbe un impatto importante sul piano offensivo della squadra.

Al loro posto, Allegri starebbe pensando a Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug dal primo minuto. Due profili diversi, più strutturati e fisici, che potrebbero offrire soluzioni differenti contro la difesa del Napoli.

Le motivazioni dietro la doppia esclusione

Le scelte non sarebbero casuali. Rafael Leao non è ancora al massimo della condizione dopo il recente rientro, mentre Christian Pulisic è tornato solo da pochi giorni dagli impegni con la nazionale degli Stati Uniti.

Due situazioni che avrebbero spinto Allegri a valutare un turnover mirato, anche in vista del finale di stagione. La condizione fisica diventa determinante in partite di questo livello. Chi ha lavorato a Milanello durante la sosta, come Nkunku e Füllkrug, potrebbe avere un vantaggio nelle scelte dell’allenatore.