Dall’Inghilterra sicuri: Napoli in corsa per il difensore che sta facendo impazzire mezza Europa

Tom Atcheson è diventato l’obiettivo di mercato più ambito d’Europa. Il difensore centrale del Blackburn, nonostante il recente rinnovo contrattuale, ha attirato l’interesse di cinque big della Premier League e altrettanti club continentali, tra cui il Napoli.

Atcheson e il Blackburn: il rinnovo che non ferma nessuno

Il giovane difensore nordirlandese classe 2005 ha prolungato il suo accordo con i Rovers, una mossa difensiva del club inglese per blindare uno dei suoi talenti più promettenti. La strategia, però, non ha scoraggiato i top club europei. Manchester United, Tottenham, Newcastle, Everton e Brighton hanno già messo gli occhi addosso al ragazzo, creando una competizione accesa in Premier League che coinvolge cinque delle sei squadre più prestigiose della categoria.

La qualità difensiva di Atcheson ha attirato l’attenzione anche oltre Manica. Lipsia, Borussia Dortmund, Atalanta e Napoli monitorano costantemente il centrale britannico, consapevoli che il Blackburn avrà difficoltà a trattenere un giocatore di questo calibro quando arriveranno le offerte concrete. Il mercato dei giovani talenti difensivi è sempre più competitivo, e le squadre che cercano profili internazionali sanno bene che l’estate sarà decisiva.

Napoli e la caccia ai difensori: Atcheson nel mirino azzurro

Qual è il valore reale di Atcheson per il Napoli? Un difensore centrale moderno, capace di giocare con i piedi e adatto a difese a tre o quattro. Gli azzurri lo hanno inserito nella lista dei profili su cui costruire il futuro della difesa partenopea. La sua giovane età rappresenta un vantaggio competitivo rispetto ai club della Premier League, che cercano soluzioni più immediate.

Il Blackburn sa perfettamente che una valutazione economica importante arriverà inevitabilmente. I Rovers hanno provato a proteggersi con il rinnovo, ma l’asta europea è già iniziata. Il Napoli ha le risorse per competere con i club inglesi, e la possibilità di offrire un progetto calcistico a lungo termine potrebbe rappresentare un’arma in più rispetto alla Premier League, dove la concorrenza interna è spietata.