L’Inter demolisce la Roma: Lautaro Martinez allontana il miracolo scudetto del Napoli

L’Inter manda un segnale forte nella corsa scudetto e lo fa travolgendo la Roma in una sfida che pesa anche sul cammino del Napoli. La squadra nerazzurra domina a San Siro con una prestazione netta, trascinata da Lautaro Martinez, e allunga in classifica alla vigilia del big match tra gli azzurri e il Milan. Un risultato che mette pressione a Conte, chiamato a reagire per tenere accesa una piccola fiamma sulla corsa al titolo che si fa sempre più complicata.

Inter-Roma, dominio nerazzurro e messaggio al campionato

L’Inter ha approccia la gara con intensità e qualità. Dopo pochi secondi, Lautaro Martinez sblocca il match su assist di Thuram, indirizzando subito la partita. Il pareggio firmato da Gianluca Mancini sembra riaprire il match, ma dura poco. Prima dell’intervallo Calhanoglu riporta avanti i nerazzurri con una sassata dalla distanza.

Nella ripresa, l’Inter dilaga. Lautaro trova la doppietta, Thuram colpisce di nuovo e Barella chiude i conti con il quinto gol. La rete finale di Lorenzo Pellegrini serve solo per le statistiche. Per la prima volta nella storia, l’Inter segna cinque reti alla Roma in Serie A. Un dato che racconta meglio di ogni analisi il peso della prestazione.

Classifica e pressione sul Napoli

Il successo dell’Inter ha un impatto diretto sulla corsa scudetto. I nerazzurri salgono a +10 sul Napoli e a +9 sul Milan, almeno per una notte. Un margine che cambia completamente la prospettiva del finale di stagione.

La squadra di Conte si prepara ora a una sfida decisiva contro il Milan. Un risultato negativo rischierebbe di allontanare in modo definitivo il sogno scudetto. Anche un pareggio non bastarerebbe, considerando il ritmo imposto dall’Inter.

Una vittoria, manterrebbe la distanza di 7 punti, confermando la sensazione di miracolo che servirebbe per strappare il titolo ai nerazzurri. Hojlund e compagni potrebbero giocare con meno stimoli? Difficile, più probabile che la pressione cali, permettendo di credere al sorpasso sullo stesso Milan per riappropriarsi del secondo posto.