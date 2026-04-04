Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

De Bruyne: “Napoli progetto migliore per me!”, poi la rivelazione su Lukaku

di
De Bruyne: “Napoli progetto migliore per me!”, poi la rivelazione su Lukaku
Kevin De Bruyne in azione contro il Torino. Fonte: ANSA
De Bruyne in campo

Kevin De Bruyne ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, affrontando vari temi: dai mesi di stop per infortunio al sogno Scudetto, passando per il rapporto con Napoli e mister Antonio Conte. Non manca un passaggio su Lukaku: il connazionale è al centro delle polemiche, ma l’ex City l’ha menzionato per un motivo diverso.

De Bruyne non ha dubbi: “Napoli la scelta giusta”

Nonostante la stagione del belga sia stata complicata dal brutto infortunio al bicipite femorale, il belga non ha alcun rimpianto: Napoli è il contesto ideale per la fase in cui si trova. E l’ambiente l’ha convinto sin da subito:

“Volevo continuare a giocare ad alti livelli e a Napoli c’era la possibilità di farlo. Ho tre figli piccoli, una famiglia, e voglio fare il massimo per farli stare bene. Ovviamente è qualcosa di diverso rispetto all’Inghilterra, come mentalità, come clima, anche un modo di vivere differente. Non era facile cambiare dopo dieci anni a Manchester ma adesso stiamo bene. E siamo tutti felici.”

Kevin De Bruyne in campo in Serie A
Kevin De Bruyne in campo contro il Torino

De Bruyne e il sogno Scudetto: il belga ci crede

La domanda sul tricolore era inevitabile, e De Bruyne non si è risparmiato affatto:

Tutto dipende dall’Inter , che ha il destino nelle proprie mani: se le vincerà tutte diventerà campione. Noi possiamo solo dare il massimo per provare a vincere più partite possibile. Qualche settimana fa eravamo a meno 14, ora siamo a meno 7, è sempre molto difficile ma nel calcio le cose cambiano in fretta. Intanto pensiamo a vincere la partita di lunedì”

Il rapporto con Mertens e Lukaku e l’influenza nella scelta di sposare Napoli

Del rapporto speciale con i connazionali Mertens e Lukaku, Kevin ne parla così:

“Ho parlato un po’ con Dries e Romelu prima di scegliere Napoli per capire come funzionano le cose. Alla fine, però, ho preso la decisione da solo e ho discusso con la mia famiglia e le persone a me vicine dopo aver valutato tutte le opzioni”

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie