De Bruyne: “Napoli progetto migliore per me!”, poi la rivelazione su Lukaku

Kevin De Bruyne ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, affrontando vari temi: dai mesi di stop per infortunio al sogno Scudetto, passando per il rapporto con Napoli e mister Antonio Conte. Non manca un passaggio su Lukaku: il connazionale è al centro delle polemiche, ma l’ex City l’ha menzionato per un motivo diverso.

De Bruyne non ha dubbi: “Napoli la scelta giusta”

Nonostante la stagione del belga sia stata complicata dal brutto infortunio al bicipite femorale, il belga non ha alcun rimpianto: Napoli è il contesto ideale per la fase in cui si trova. E l’ambiente l’ha convinto sin da subito:

“Volevo continuare a giocare ad alti livelli e a Napoli c’era la possibilità di farlo. Ho tre figli piccoli, una famiglia, e voglio fare il massimo per farli stare bene. Ovviamente è qualcosa di diverso rispetto all’Inghilterra, come mentalità, come clima, anche un modo di vivere differente. Non era facile cambiare dopo dieci anni a Manchester ma adesso stiamo bene. E siamo tutti felici.”

De Bruyne e il sogno Scudetto: il belga ci crede

La domanda sul tricolore era inevitabile, e De Bruyne non si è risparmiato affatto:

“Tutto dipende dall’Inter , che ha il destino nelle proprie mani: se le vincerà tutte diventerà campione. Noi possiamo solo dare il massimo per provare a vincere più partite possibile. Qualche settimana fa eravamo a meno 14, ora siamo a meno 7, è sempre molto difficile ma nel calcio le cose cambiano in fretta. Intanto pensiamo a vincere la partita di lunedì”

Il rapporto con Mertens e Lukaku e l’influenza nella scelta di sposare Napoli

Del rapporto speciale con i connazionali Mertens e Lukaku, Kevin ne parla così:

“Ho parlato un po’ con Dries e Romelu prima di scegliere Napoli per capire come funzionano le cose. Alla fine, però, ho preso la decisione da solo e ho discusso con la mia famiglia e le persone a me vicine dopo aver valutato tutte le opzioni”