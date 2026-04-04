Napoli, De Bruyne insegue un record: può arrivare con il Milan!

Kevin De Bruyne punta a quota 100 gol nei cinque campionati europei nella sfida Napoli-Milan, come rivela Tuttosport. Inoltre, la sua presenza trasforma gli azzurri in una squadra quasi imbattibile.

De Bruyne e l’impatto sui numeri del Napoli

I dati confermano l’importanza del centrocampista belga nel sistema di gioco partenopeo. Con De Bruyne titolare, il Napoli ha vinto 10 partite su 14 disputate in tutte le competizioni, raggiungendo il 71% di successi. Senza di lui, le vittorie crollano a 13 su 28 gare, scendendo al 46%. La differenza non è marginale: rappresenta il passaggio da una squadra dominante a una formazione vulnerabile.

Il belga ancora affaticato dal tour con la Nazionale negli Stati Uniti arriva comunque alla sfida del Maradona determinato a lasciare il segno. La sua influenza sul gioco non si limita ai gol realizzati, ma investe l’equilibrio complessivo e la qualità tecnica degli azzurri. Quando scende in campo, il Napoli crea superiorità numerica in mezzo al campo e gestisce il possesso con maggiore fluidità.

Napoli-Milan: il test definitivo per De Bruyne

De Bruyn certamente non sarà una semplice comparsa contro i rossoneri. Il centrocampista belga rappresenta l’architetto del gioco offensivo partenopeo, quello che trasforma le occasioni in gol e crea spazi per i compagni. Contro una difesa rossonera che ha mostrato fragilità, la sua presenza potrebbe essere decisiva per sbloccare la partita.

La sfida tra Napoli e Milan diventa così l’occasione perfetta per De Bruyne di raggiungere il traguardo personale di quota 100 nel panorama europeo. Ma soprattutto, consente agli azzurri di testare la loro forza reale con il belga in campo. Se le percentuali di vittoria rimangono sopra il 70%, il Napoli avrà a disposizione lo strumento migliore per consolidare la propria posizione in campionato e continuare a dominare anche in questa fase della stagione.