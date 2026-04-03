Lukaku torna a Napoli: una data adesso è segnata in rosso!

La telenovla Romelu Lukaku-Napoli non accenna a terminare e anzi entra ancora di più nel vivo. Il belga è atteso a Castel Volturno. Un evento che potrebbe avvenire, come riportato da Sky Sport, intorno al 10 aprile, dopo la sfida con il Parma della 32esima giornata di Serie A. L’attaccante belga ha scelto di restare in patria per recuperare in autonomia, scatenando la reazione della dirigenza azzurra.

Lukaku e il rientro anticipato: cosa è accaduto in Nazionale

L’attaccante ha abbandonato il ritiro del Belgio per l’impossibilità fisica di contribuire alla squadra di Garcia. Una decisione che ha portato Lukaku a rimanere nella sua terra natale, allenandosi individualmente senza il controllo dello staff medico del Napoli. La mossa unilaterale ha scontentato il presidente Aurelio De Laurentiis e la dirigenza partenopea, che non hanno gradito l’autonomia gestionale del calciatore nella sua convalescenza. Conte attendeva il rientro sotto supervisione medica, non un percorso parallelo deciso dal giocatore stesso.

La scelta rappresenta una frattura nei protocolli aziendali. Il Napoli applicherà una multa significativa al belga, mentre per l’estate valuterà il suo futuro considerando il contratto in scadenza con un anno ancora da giocare. Le opzioni rimangono aperte: trattenimento o ascolto di proposte esterne.

I tifosi del Napoli e il ritorno al Maradona: quale accoglienza?

Quale sarà la reazione della tifoseria azzurra al rientro di Lukaku? I sostenitori nutrono grande riconoscenza per i gol decisivi nella stagione dello scudetto, ma l’atteggiamento recente ha irritato la maggioranza del popolo partenopeo che lo ha protetto nei momenti difficili. I fischi rimangono improbabili: sarebbero eccessivi rispetto ai meriti passati, anche se la critica verso il comportamento è diffusa e legittima.

L’accoglienza sarà fredda ma non ostile. I tifosi del Napoli sanno distinguere tra gratitudine storica e disapprovazione tattica. Lukaku dovrà dimostrare con i fatti di meritare quella fiducia nuovamente, sul campo e con il rispetto dei protocolli. Il suo rientro coinciderà con una fase cruciale della stagione, dove ogni contributo sarà pesato con rigore.