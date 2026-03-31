ULTIM’ORA SKY- Lukaku, ritorno a Napoli o fuori rosa? La decisione definitiva

Romelu Lukaku non è tornato a Napoli e stamattina non si è presentato a Castel Volturno. A riportare la scelta definitiva del belga è Sky Sport, che conferma l’assenza del calciatore dal centro sportivo azzurro oggi.

Lukaku non è a Castel Volturno: la decisione

Lukaku ha quindi disertato la sua presenza dall’allenamento di oggi: Sky Sport conferma che l’attaccante non è presente fra i calciatori arrivati oggi a Castel Volturno per l’allenamento odierno. Il giocatore ha quindi deciso di non dare ascolto all’ultimatum del club e di continuare con la sua linea di proseguire il recupero dall’infortunio in patria. Le parole pubblicate ieri sul suo profilo Instagram non hanno segnato quindi un riavvicinamento con il club, ma piuttosto un ribadire la propria posizione.

Come si muoverà il Napoli: la futura decisione

Secondo Sky Sport, questa decisione avrà la conseguenza annunciata dal Napoli nei giorni scorsi: l’attaccante dovrebbe finire fuori rosa. L’attaccante non dovrebbe tornare in città almeno fino alla fine della settimana, dovendo comunque rimanere out per almeno 10 giorni per recuperare dall’infiammazione all’anca diagnosticata in Belgio.

Si attendono a questo punto comunicazioni ufficiali da parte del Napoli, che dovrebbe a questo punto procedere per la linea dura “promessa” nei giorni scorsi. Il caso resta ancora piuttosto acceso