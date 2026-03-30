Caso Lukaku, Big Rom rompe il silenzio e spiega tutto: le parole

Romelu Lukaku chiarisce la situazione dal Belgio: infiammazione e liquido al flessore dell’anca lo tengono lontano dal Napoli, ma nega categoricamente l’addio.

Lukaku e l’infiammazione: il vero motivo della permanenza in Belgio

Il centravanti azzurro ha rotto il silenzio attraverso Instagram per dissipare i dubbi delle ultime settimane. L’infiammazione al muscolo flessore dell’anca, emersa durante i controlli medici effettuati in Belgio, rappresenta il vero ostacolo al suo rientro in campo. Lukaku sottolinea come il problema sia sorto nelle scorse settimane e come i medici abbiano riscontrato anche liquido attorno al tessuto cicatriziale. Non si tratta di una semplice contrattura: è il secondo infortunio muscolare che lo colpisce da quando è tornato al Napoli a inizio novembre, e il belga ha optato per una riabilitazione mirata nel suo Paese anziché a Napoli.

La scelta della riabilitazione in Belgio non è una fuga, bensì una decisione clinica precisa. Lukaku vuole tornare al cento per cento della condizione fisica, non al 90 per cento. Ha dichiarato esplicitamente: “Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai”, rispondendo così alle voci che lo davano già con un piede fuori. L’attaccante riconosce che questa stagione è stata pesante, segnata dall’infortunio e da una perdita personale che non specifica ulteriormente, ma che chiaramente ha avuto un impatto emotivo significativo.

Lukaku e il Napoli: il peso mentale dell’assenza prolungata

Qual è stato l’impatto psicologico della lunga assenza? Lukaku risponde direttamente: le prestazioni recenti non lo hanno soddisfatto perché non era in condizioni ottimali, e questo ha minato la sua fiducia. Non è una questione di volontà o dedizione al progetto azzurro, ma di consapevolezza fisica. Il centravanti ha partecipato all’intervista a Verona, probabilmente riferendosi a un’uscita mediatica in cui ha cercato di spiegare la sua situazione, ma le incomprensioni hanno continuato a circolare.

L’assenza prolungata dal campo ha generato speculazioni su un possibile allontanamento dal progetto. Lukaku nega categoricamente questa ipotesi. La sua priorità è recuperare completamente e ritornare utile al Napoli nel momento in cui la squadra ne avrà bisogno. Non fissa date di rientro: preferisce garantire la guarigione totale piuttosto che tornare in campo ancora compromesso. Questa è una posizione che rivela come il giocatore pensi al bene collettivo della squadra, non a una semplice ripresa personale.

Il futuro: Lukaku torna quando sarà al 100%

Lo scenario è chiaro: il Napoli avrà il suo centravanti una volta che avrà completato la riabilitazione in Belgio. Lukaku non pone limiti temporali, consapevole che forzare il rientro comporterebbe rischi maggiori. Ha anche sottolineato come vuole aiutare la nazionale belga a raggiungere i propri obiettivi quando sarà pronto. La doppia responsabilità non lo spaventa, ma la priorità è il recupero clinico. Nei prossimi giorni o settimane, il Napoli avrà aggiornamenti sulle condizioni del bomber, e quando i medici daranno il via libera definitivo, Lukaku tornerà a disposizione di Conte con una carica mentale rinnovata e una condizione fisica finalmente stabile.