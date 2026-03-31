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Colpo di scena Lukaku, spunta la Juventus! La rottura con il Napoli è un assist: il piano

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Colpo di scena Lukaku, spunta la Juventus! La rottura con il Napoli è un assist: il piano
Romelu Lukaku in maglia Napoli. Le voci lo accostano alla Juventus. Fonte: ANSA
Romelu Lukaku con maglia Napoli al centro delle voci di mercato con la Juventus

Romelu Lukaku al centro di una clamorosa suggestione bianconera: secondo Tuttosport, la Juventus starebbe valutando l’attaccante del Napoli per l’estate, soprattutto dopo i recenti sviluppi legati alla sua assenza dalla squadra.

La Juventus fiuta l’occasione Lukaku: che retroscena

La suggestione bianconera nasce da un dettaglio concreto: il contratto di Lukaku scade nell’estate 2027. Con il rapporto con De Laurentiis deteriorato e il giocatore fermo ai box da settimane, la Juventus vede uno spiraglio. Il club potrebbe sfruttare così il malcontento crescente intorno al belga: Lukaku guadagna cifre importanti e il Napoli non lo lascerà partire a zero tra dodici mesi.

Romelu Lukaku con la maglia numero 9 del Napoli durante una partita
Romelu Lukaku con la maglia del Napoli. Fonte: ANSA

La fiducia tra giocatore e ambiente è stata incrinata. In estate, con il contratto che corre verso la scadenza, la Juventus potrebbe davvero provare l’assalto, offrendo al belga una via d’uscita da una situazione diventata insostenibile. Lukaku dovrà dimostrare di meritare ancora la fiducia del Napoli tornando in campo con continuità e prestazioni convincenti. Il margine di errore è azzerato: qualora il clima restasse coì teso, le sirene della Juventus diventeranno ancora più forti nella prossima finestra di mercato per il calciomercato Napoli.

Il caso del mancato rientro a Napoli: cosa può succedere

L’attaccante belga ha rotto il silenzio con un comunicato sui social, spiegando tutto: “Nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas”. Il secondo problema muscolare in poco più di tre mesi rappresenta un campanello d’allarme serio per il suo recupero. Lukaku ha scelto di completare la riabilitazione in patria per garantirsi una guarigione completa, rifiutando il rientro immediato a Napoli.

Il Napoli ha reagito con fermezza: la società azzurra aveva posto un ultimatum al giocatore, minacciando di metterlo fuori rosa se non fosse rientrato entro le scadenze imposte. La situazione ha generato tensione tra il club e il suo attaccante più pagato, creando il terreno fertile per le speculazioni di mercato.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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