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Dal Belgio, spunta la decisione di Lukaku: cosa succederà oggi con il Napoli

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Dal Belgio, spunta la decisione di Lukaku: cosa succederà oggi con il Napoli
Lukaku e De Laurentiis: il presidente ordina provvedimenti. Foto: ANSA
Romelu Lukaku e Aurelio De Laurentiis durante la crisi disciplinare al Napoli

Romelu Lukaku rimane in Belgio e non torna a Napoli: l’attaccante continua la riabilitazione dall’infortunio all’anca almeno fino a fine settimana, ignorando l’ultimatum del club azzurro secondo quanto rivela HLN.

Lukaku e il Napoli: lo scontro sulla riabilitazione

La frattura tra il giocatore e il club è netta. Il Napoli aveva fissato un termine perentorio: Lukaku doveva presentarsi a Castel Volturno entro martedì, pena l’esclusione dalla rosa a tempo indeterminato. L’attaccante, secondo quanto riportano HLN, ha scelto di ignorare l’ordine e proseguire il recupero in Belgio almeno fino a fine settimana per recuperare da un versamento al muscolo flessore dell’anca.

Romelu Lukaku di spalle con la maglia numero 9 del Napoli durante una partita
Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli. Foto: ANSA

L’entourage dell’attaccante, in più, smentisce categoricamente di aver ricevuto una comunicazione ufficiale. Secondo quanto sostiene l’agente, il Napoli ha fatto trapelare l’ultimatum solo indirettamente, attraverso contatti con giornalisti italiani amici, senza mai notificare formalmente al giocatore alcun vincolo temporale. Una tattica comunicativa che trasforma il confronto in una guerra di dichiarazioni pubbliche anziché in un negoziato diretto.

Lukaku: priorità ai Mondiali e alla forma fisica

Quale obiettivo guida la scelta di Lukaku? Il recupero totale prima della conclusione della stagione e soprattutto prima dei Mondiali con il Belgio. L’attaccante non vuole correre rischi e preferisce estendere ulteriormente il suo soggiorno in Belgio se necessario, mettendo la salute fisica davanti alle pressioni del club napoletano.

Il Napoli dovrà ora decidere come reagire, con il verdetto che dovrebbe arrivare oggi intorno alle 11.30. Se Lukaku non si presenterà, il club potrebbe procedere con l’esclusione dalla rosa come minacciato, oppure negoziare una soluzione che consenta al calciatore di completare la riabilitazione senza rotture definitive. Nel frattempo, il piano di Conte per il Milan rimane bloccato da questa situazione: l’assenza di Lukaku incide sulla strategia offensiva della squadra nel finale di stagione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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