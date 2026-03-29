Sirene arabe per McTominay: l’annuncio di Fabrizio Romano fa chiarezza

Scott McTominay è uno dei leader del Napoli e uno dei top player della Serie A, ma le ricche offerte dall’Arabia Saudita potrebbero rappresentare una grossa tentazione per lui. Fabrizio Romano tranquillizza tutti: nessuna intenzione da parte dello scozzese di lasciare Napoli.

McTominay e l’Arabia Saudita: la scelta

Le ricche proposte dal Golfo non scalfiscono la determinazione dello scozzese. Mentre alcuni club sauditi moltiplicano i tentativi di contatto, McTominay mantiene una linea ferma: la sua attenzione rimane interamente rivolta al progetto napoletano. Non ci sono negoziati in corso, nessun tavolo aperto con i club della Saudi Pro League, come confermato da Fabrizio Romano con un post su X.

Il centrocampista ha scelto di concentrarsi sul Napoli in un momento cruciale della stagione. Le distrazioni di mercato vengono sistematicamente respinte. Questa fermezza testimonia l’importanza che McTominay attribuisce al suo percorso con gli azzurri, dove ha trovato spazi di gioco significativi e continuità tattica. L’appeal dei compensi sauditi non basta a dirottarlo da questa strada.

Napoli: McTominay blindato dal suo stesso progetto

Quale valore ha questa dichiarazione di intenti? Semplice: McTominay costruisce un muro attorno alla sua permanenza. Non apre dialoghi laterali, non lascia varchi ai mediatori. Il messaggio è diretto ai club sauditi e al mercato: il centrocampista scozzese è indisponibile a trattative alternative fino a quando il suo impegno con il Napoli rimane attuale.

Il centrocampista proseguirà il suo lavoro con la squadra partenopea senza distrazioni. Gli azzurri possono contare su questa disponibilità dichiarata di McTominay, che non interloquisce con altre destinazioni e mantiene il focus sul progetto napoletano anche quando gli assalti del mercato internazionale si intensificano.