McTominay premiato con un omaggio speciale: la consegna è da brividi (FOTO)

Scott McTominay vince il premio “Uomo dell’anno Atac 2025“, un riconoscimento che celebra il centrocampista del Napoli oltre i soli numeri. Per premiarlo, anche una statuetta speciale alla rovesciata che ha fatto impazzire tutto il suo paese.

McTominay e la Scozia: il legame che va oltre il calcio

Il mediano azzurro ha conquistato l’Association of Tartan Army Clubs grazie a qualità che vanno ben oltre le prestazioni tattiche. Impegno, personalità e spirito di sacrificio hanno trasformato McTominay in un punto di riferimento per i tifosi scozzesi, sia dentro che fuori dal campo.

Il premio arriva in un momento di crescita esponenziale per il calciatore. Dalla sua prima stagione in azzurro, McTominay ha dimostrato di essere un acquisto strategico per il Napoli, combinando fisicità e qualità tecniche in una mediana che ne aveva bisogno. I tifosi scozzesi hanno riconosciuto questa evoluzione, elevandolo a simbolo della propria nazionale.

La statuetta con la rovesciata: il simbolo della stagione

L’omaggio consegnato al giocatore non è una semplice targa commemorativa. L’Association of Tartan Army Clubs ha scelto di immortalare una rovesciata spettacolare che McTominay ha realizzato lo scorso novembre nella gara contro la Danimarca, trasformandola in una statuetta celebrativa. Il gesto tecnico rappresenta perfettamente lo spirito combattivo del mediano e ha contribuito alla qualificazione al Mondiale della Nazionale scozzese.

Quel movimento è diventato emblematico della sua annata con la Scozia. Non solo un’azione di gioco, ma un’esultanza collettiva che ha unito i supporter intorno a una figura che incarna i valori della nazionale. “È un onore consegnare oggi il premio Atac 2025 Giocatore dell’Anno a Scott McTominay. Un riconoscimento meritatissimo per i momenti memorabili che ha regalato lo scorso novembre”, il messaggio ufficiale dell’Atac pubblicato su X.