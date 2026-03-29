Napoli, il futuro di Buongiorno è in bilico: interesse dalla Premier League

Il mercato internazionale, ed in particolare quello del Newcastle, torna a intrecciarsi con la Serie A con nuovi possibili scenari che coinvolgono difensori di primo livello. Dopo aver già pescato in Italia con operazioni importanti, il Newcastle starebbe valutando un nuovo affondo nel nostro campionato. Nel mirino, secondo quanto riportato da Sportsboom.co.uk, ci sarebbe Alessandro Buongiorno, oggi punto fermo della difesa del Napoli.

Buongiorno nel mirino: la posizione del Napoli e gli scenari

L’interesse del Newcastle per Buongiorno conferma la volontà del club inglese di continuare a investire su profili già affermati in Serie A, come già accaduto in passato. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa, anche perché il Napoli non sembra intenzionato a privarsi facilmente di uno dei pilastri della propria retroguardia.

Sempre secondo Sportsboom.co.uk, la richiesta del club partenopeo parte da almeno 40 milioni di euro, cifra necessaria per far vacillare le certezze della società. Un’eventuale cessione garantirebbe una plusvalenza importante al club del presidente Aurelio De Laurentiis, ma resta da capire se il Newcastle sarà disposto a spingersi fino a questa valutazione. Quel che è certo è che la società partenopea sarebbe pronta a sedersi allo stesso tavolo del club inglese per discutere un’eventuale offerta.