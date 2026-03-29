Caso Lukaku, De Laurentiis furibondo: messaggio chiaro a Conte e Manna

Romelu Lukaku resta in Belgio e De Laurentiis non scende a compromessi: il presidente ha ordinato a Conte e Manna di applicare il pugno duro contro l’attaccante che percepisce 8,5 milioni netti annui. Il presidente azzurro, secondo Tuttosport, sarebbe molto risentito per questa siatuazione.

Lukaku assente: De Laurentiis minaccia provvedimenti disciplinari

Come rivela Tuttosport, la situazione dell’attaccante ha raggiunto un punto di rottura. Lukaku ha scelto di rimanere ad allenarsi in Belgio anziché presentarsi al ritiro del Napoli, scatenando la reazione del presidente. De Laurentiis ha trasmesso un messaggio diretto al tecnico Antonio Conte e al direttore sportivo Giovanni Manna: se il giocatore dovesse disertare l’allenamento di martedì, scatterà l’esclusione dalla rosa. Una comunicazione che non lascia spazi a interpretazioni.

L’assenza di Lukaku per la sfida contro il Milan appare ormai probabile. Il bomber belga non ha ancora raggiunto la squadra e i tempi per una sua convocazione si restringono ulteriormente. La tolleranza di De Laurentiis ha raggiunto il limite: il club non intende fare sconti a un calciatore che in questa stagione ha trascorso più tempo lontano dal campo che al suo interno.

Lukaku e gli 8,5 milioni: il peso economico che non regge

Il contratto dell’attaccante rappresenta un onere sempre più difficile da giustificare. Lukaku percepisce 8,5 milioni netti e continuerà a incassare la medesima cifra anche nella stagione 2025-2026. A maggio compirà 33 anni in un momento in cui la sua continuità di rendimento è crollata drammaticamente. Il Napoli ha già versato 350 milioni sul mercato negli ultimi anni e mantiene un monte ingaggi che sfora i 130 milioni stagionali.

Quale scenario attende il Napoli? Se Lukaku persisterà nell’assenza, scatterà l’esclusione immediata dalla rosa e il club avrà mano libera per valutare una cessione in estate. De Laurentiis non intende finanziare ulteriormente l’inattività di un giocatore che rappresenta un costo insostenibile. Conte e Manna devono ora implementare questa linea senza eccezioni, trasformando il messaggio presidenziale in azioni concrete sul calciomercato Napoli.