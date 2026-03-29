Mercato Napoli, il vecchio obiettivo non chiude la porta: si riapre tutto in estate?

Dan Ndoye ha scelto l’Inghilterra e il Nottingham Forest, lasciando il Napoli fuori dai suoi piani immediati. L’esterno svizzero ha parlato dopo la sfida contro la Germania nelle qualificazioni mondiali, non chiudendo però la porta ad una scelta diversa in futuro.

Ndoye e il Napoli: priorità al presente

Ndoye non ha chiuso completamente le porte alle big italianeche in passato si erano interessate a lui (Inter e Napoli), ma ha posto una priorità assoluta al presente. “Adesso io penso solo alla Nazionale ed al Nottingham Forest. In futuro vedremo cosa succederà perché non sappiamo cosa succede. Al momento penso solo al finale di questa stagione”, ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset.

La scelta del Forest rappresenta un cambio di direzione rispetto ai sondaggi precedenti del Napoli e dell’Inter. Ndoye aveva attirato l’attenzione dei club azzurri, ma ha preferito il campionato inglese. “È stata una scelta, sono contento in Inghilterra, vedremo cosa succederà a fine anno”, ha spiegato quando gli è stato chiesto perché non sia rimasto in Italia.

Cosa può succedere in estate

Qual è il motivo della preferenza per la Premier League? Ndoye non ha fornito dettagli specifici, ma la decisione è stata deliberata. Ha riconosciuto la qualità della Serie A, ma ha scelto comunque un percorso diverso. La sua attenzione al Nottingham Forest è totale, almeno fino a giugno.

Lo scenario futuro resta aperto solo teoricamente. Ndoye ha lasciato intendere che a fine stagione valuterà le opzioni disponibili, non chiudendo le porte a futuri scenari in maglia azzurra. Il giocatore già in precedenza aveva dichiarato la sua delusione per il poco spazio per la sua avventura al Nottingham Forest, che per ora intende proseguire con la volontà di provare a far meglio. Ma in futuro, chissà: certe piste di mercato potrebbero improvvisamente tornare d’attualità.