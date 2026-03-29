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Mercato Napoli, il vecchio obiettivo non chiude la porta: si riapre tutto in estate?

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Mercato Napoli, il vecchio obiettivo non chiude la porta: si riapre tutto in estate?
Dan Ndoye e il futuro con il Napoli: mercato estivo ancora aperto. Foto: ANSA
Dan Ndoye in silhouette davanti allo stadio Maradona, con logo del club e fulmine rosso-giallo

Dan Ndoye ha scelto l’Inghilterra e il Nottingham Forest, lasciando il Napoli fuori dai suoi piani immediati. L’esterno svizzero ha parlato dopo la sfida contro la Germania nelle qualificazioni mondiali, non chiudendo però la porta ad una scelta diversa in futuro.

Ndoye e il Napoli: priorità al presente

Ndoye non ha chiuso completamente le porte alle big italianeche in passato si erano interessate a lui (Inter e Napoli), ma ha posto una priorità assoluta al presente. “Adesso io penso solo alla Nazionale ed al Nottingham Forest. In futuro vedremo cosa succederà perché non sappiamo cosa succede. Al momento penso solo al finale di questa stagione”, ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset.

Dan Ndoye con la maglia della Nazionale svizzera numero 11 celebra durante una partita, sorridente con le braccia aperte
Dan Ndoye festeggia durante la partita della Nazionale svizzera. Foto: ANSA

La scelta del Forest rappresenta un cambio di direzione rispetto ai sondaggi precedenti del Napoli e dell’Inter. Ndoye aveva attirato l’attenzione dei club azzurri, ma ha preferito il campionato inglese. “È stata una scelta, sono contento in Inghilterra, vedremo cosa succederà a fine anno”, ha spiegato quando gli è stato chiesto perché non sia rimasto in Italia.

Cosa può succedere in estate

Qual è il motivo della preferenza per la Premier League? Ndoye non ha fornito dettagli specifici, ma la decisione è stata deliberata. Ha riconosciuto la qualità della Serie A, ma ha scelto comunque un percorso diverso. La sua attenzione al Nottingham Forest è totale, almeno fino a giugno.

Lo scenario futuro resta aperto solo teoricamente. Ndoye ha lasciato intendere che a fine stagione valuterà le opzioni disponibili, non chiudendo le porte a futuri scenari in maglia azzurra. Il giocatore già in precedenza aveva dichiarato la sua delusione per il poco spazio per la sua avventura al Nottingham Forest, che per ora intende proseguire con la volontà di provare a far meglio. Ma in futuro, chissà: certe piste di mercato potrebbero improvvisamente tornare d’attualità.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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