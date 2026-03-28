Da obiettivo del Napoli a oggetto del mistero: “Mi chiedo anch’io perché non gioco”

Antonio Conte in panchina. Il tecnico ha avuto un ruolo fondamentale nell'arrivo di Buongiorno. Fonte: SpazioNapoli

Dan Ndoye confessa il suo disagio al Nottingham Forest: l’attaccante svizzero, obiettivo estivo del Napoli, non trova spazio e si interroga pubblicamente sulle scarse opportunità ricevute in Premier League.

Ndoye e il Nottingham: le domande senza risposta

Dopo l’esclusione dai titolari che caratterizza la sua esperienza inglese, l’ex Bologna ha deciso di parlare apertamente della situazione. Nel post-partita della sfida tra Svizzera e Germania, Ndoye ha ammesso una verità scomoda: “Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch’io“. Una dichiarazione che fotografa il malcontento di un giocatore che non riesce a integrarsi nel progetto di Nuno Espírito Santo. La continuità che cercava trasferendo in Inghilterra non è arrivata, e il minutaggio ridotto sta compromettendo la sua crescita.

Il contrasto con la Nazionale è evidente. Con la Svizzera Ndoye ha segnato contro la Germania, dimostrando che la qualità tecnica non è in discussione. Il problema è tattico e gestionale: il Nottingham non gli concede fiducia. “Quando ho l’opportunità di giocare, do sempre il massimo”, ha spiegato l’attaccante, sottolineando come il vero limite sia il numero di occasioni, non la sua prestazione quando scende in campo.

Il Napoli e il rimpianto di una mancata occasione

L’interesse del Napoli per Ndoye nella scorsa estate non era casuale. Antonio Conte aveva individuato nell’attaccante svizzero un profilo utile per la fase offensiva della squadra. La mancata conclusione di quella trattativa oggi assume contorni diversi, visto il rendimento deludente al Nottingham. Non è una questione di fortuna: il giocatore manca di continuità perché non rientra nelle priorità tecniche del club inglese, una situazione che difficilmente si risolve spontaneamente durante la stagione.

La dichiarazione pubblica di Ndoye rappresenta una spaccatura con l’ambiente di Nottingham. Non si tratta di diplomazia, ma di frustrazione genuina. Questo apre scenari di mercato già a gennaio, con club interessati a sfruttare il malcontento di un giocatore che potrebbe essere ceduto a condizioni vantaggiose. Il Napoli, se dovesse ritenere opportuno riaprire il discorso, avrebbe una posizione negoziale migliore rispetto all’estate.

Ndoye ha confermato il suo focus sulla nazionale: “Mi trovo benissimo con la Svizzera e voglio godermi questi momenti“. Ma le ambizioni di un calciatore di livello internazionale non possono fermarsi al torneo per nazionali. Ha bisogno di una squadra che lo consideri centrale nel progetto, non un’alternativa da dosare secondo necessità. Il Nottingham non è quella squadra, e il giocatore ha smesso di fingere il contrario.

Il Napoli rimane sullo sfondo di questa vicenda. Se Ndoye dovesse lasciare l’Inghilterra nei prossimi mesi, gli azzurri potrebbero rappresentare una destinazione concreta, dove trovare lo spazio e la fiducia che al Nottingham non hanno mai avuto. La finestra di mercato di gennaio potrebbe rivelarsi determinante per ridisegnare il futuro dell’attaccante svizzero nel calciomercato europeo.